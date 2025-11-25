Анализ на личностното развитие на децата в Козлодуй през 2023 - 2025 г. ще разгледат общинските съветници

Анализ на състоянието, реализираните възможности и потенциала за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй за периода 2023 - 2025 г. ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници. Точката е част от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Козлодуй, публикуван на сайта на общината. Анализът е изготвен на база на актуална информация, предоставена от образователните институции в общината, и ще бъде използван при разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Враца 2026 - 2028 г.

Съветниците ще разгледат и предложенията на администрацията за размера на финансовата помощ за новородени, за жизненоважни здравни потребности на граждани на общината и за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие, които Община Козлодуй ще предоставя и през 2026 г.

В дневния ред е включена и точка за Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2026 г., както и план-сметката за финансирането ѝ. Сред останалите точки са даване на съгласие Общината да кандидатства със заявление за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кметство Крива бара, предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване на сградата на Поповото ханче в с. Бутан на местното читалище, предоставяне на общинско помещение на Районната здравноосигурителна каса. Съветниците ще приемат и две информации – едната се отнася за работата на местната болница през третото тримесечие, а другата е за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2024 г.