Сградата на музея „Христо Ботев - Попово ханче“ в козлодуйското село Бутан бе предоставена за стопанисване на местното читалище

Да се предостави за безвъзмездно управление и стопанисване сградата на музей „Христо Ботев - Попово ханче“ в с. Бутан на местното читалище „Заря - 1911” за библиотечна и административна дейност решиха на днешното си заседание общинските съветници в Козлодуй. Докладната бе внесена от кмета на общината Маринела Николова след постъпило предложение от председателя на читалищното настоятелство, подкрепено от кмета на селото.

В своето предложение председателят на читалищното настоятелство излага аргументите за ползите от промяната на седалището на библиотеката и администрацията на читалището. В документа се посочва, че сградата, в която се помещават в момента, е с компрометиран покрив. Същевременно реставрираното Попово ханче, което има историческа и архитектурна стойност, стои неизползвано и се руши. Преосмислянето на неговото предназначение в обществена полза би било разумна и навременна стъпка, посочва в предложението си председателят на читалищното настоятелство Бистра Григорова.

Музеят „Христо Ботев - Попово ханче“ е със статут на историческа културна ценност с местно значение. Той е част от груповата историческа недвижима културна ценност с национално значение Мемориален комплекс „Ботев път”, който включва трасето на похода на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан, заедно с разположените по него исторически недвижими културни ценности. Ханчето е реставрирано по проект „Реконструкция и укрепване на съществуващ музей „Христо Ботев” (Поповото ханче) към фонд „Бедствия и аварии” през 2013 г.