Подробно търсене

Сградата на музея „Христо Ботев - Попово ханче“ в козлодуйското село Бутан бе предоставена за стопанисване на местното читалище

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Сградата на музея „Христо Ботев - Попово ханче“ в козлодуйското село Бутан бе предоставена за стопанисване на местното читалище
Сградата на музея „Христо Ботев - Попово ханче“ в козлодуйското село Бутан бе предоставена за стопанисване на местното читалище
с. Бутан, Поповото ханче. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова, архив
Враца,  
25.11.2025 15:57
 (БТА)
Етикети

Да се предостави за безвъзмездно управление и стопанисване сградата на музей „Христо Ботев - Попово ханче“ в с. Бутан на местното читалище „Заря - 1911” за библиотечна и административна дейност решиха на днешното си заседание общинските съветници в Козлодуй. Докладната бе внесена от кмета на общината Маринела Николова след постъпило предложение от председателя на читалищното настоятелство, подкрепено от кмета на селото.

В своето предложение председателят на читалищното настоятелство излага аргументите за ползите от промяната на седалището на библиотеката и администрацията на читалището. В документа се посочва, че сградата, в която се помещават в момента, е с компрометиран покрив. Същевременно реставрираното Попово ханче, което има историческа и архитектурна стойност, стои неизползвано и се руши. Преосмислянето на неговото предназначение в обществена полза би било разумна и навременна стъпка, посочва в предложението си председателят на читалищното настоятелство Бистра Григорова.

Музеят „Христо Ботев - Попово ханче“ е със статут на историческа културна ценност с местно значение. Той е част от груповата историческа недвижима културна ценност с национално значение Мемориален комплекс „Ботев път”, който включва трасето на похода на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан, заедно с разположените по него исторически недвижими културни ценности. Ханчето е реставрирано по проект „Реконструкция и укрепване на съществуващ музей „Христо Ботев” (Поповото ханче) към фонд „Бедствия и аварии” през 2013 г.

/НН/

Свързани новини

25.11.2025 06:30

Анализ на личностното развитие на децата в Козлодуй през 2023 - 2025 г. ще разгледат общинските съветници

Анализ на състоянието, реализираните възможности и потенциала за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй за периода 2023 - 2025 г. ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници. Точката е част от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Козлодуй, публикуван на сайта на общината. Анализът е изготвен на база на актуална информация, предоставена от образователните институции в общината, и ще бъде използван при разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Враца 2026 - 2028 г.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:19 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация