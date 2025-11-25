Броят на учениците в община Козлодуй през последните три години се запазва, сочи анализ, представен пред Общинския съвет

Запазва се броят на учениците в община Козлодуй през последните три години, сочи анализът на състоянието, реализираните възможности и потенциала за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината за периода 2023-2025 г. Документът бе представен на заседание на Общинския съвет и е изготвен във връзка с разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Враца 2026-2028 г.

Според данните през настоящата учебна година броят на децата в детските градини е 869, а на учениците - 2204. Наблюдава се нарастване на децата със специални образователни потребности (СОП). „Нарастват случаи на езиково-задръжни, поведенчески и аутистични разстройства, свързани с промени в начина на живот и дигитализацията. Все повече са децата, които не проговарят навреме и използват чуждоезични думи в речта“, се посочва в анализа, представен от заместник-кмета Зорница Симеонова. Според направените изводи увеличението на броя на децата със СОП се дължи и на разпознаването на дефицити в ранна детска възраст. Ранната интервенция от страна на подходящи специалисти подпомага преодоляване на говорни затруднения, дислалия и дисграфия, които се явяват сериозно препятствие пред цялостното личностно развитие. Нараснало е и доверието на родителите към институциите, които работят в подкрепа на личностното развитие.

Отчита се ръст на деца и ученици с хронични заболявания. През 2024 г. те са били 106, а през тази година са 124. В детските градини се наблюдава затлъстяване на малка част от децата, но в ученическа възраст затлъстяването расте, често се среща белодробната астма, има ученици с аутизъм и полиорганно увреждане, се посочва в анализа.

Според него сред затрудненията, пред които са изправени образователните институции, е кадровото обезпечаване. В някои от училищата и детските градини е налице невъзможност да се назначи ресурсен учител, психолог, логопед и помощник-учител. Основният проблем за това е както финансов, така и свързан с недостига на квалифицирани кадри.

Сред положителните тенденции е отчитането на по-голям брой деца с изявени дарби. Преди две години те са били 13, а през тази са 17. Децата с изключителни възможности съчетават учебния процес и допълнителните занимания за развитие на таланта им паралелно с учебните занятия. Училищата осигуряват извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на науката, изкуствата и спорта.