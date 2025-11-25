Хари Кейн ще започне преговори за нов договор с Байерн Мюнхен през следващата година, заяви ръководител на германския шампион

Байерн Мюнхен ще проведе преговори за подновяване на договора на звездата си Хари Кейн. Това трябва да се случи в началото на следващата година, заяви ръководителят на германския шампион Макс Еберл.

Капитанът на английския национален отбор Кейн вече отхвърли спекулациите, че е в контакт с други клубове на фона на спекулациите за трансфер в Барселона.

"Имаме ясен план с Хари. Казахме, че ще седнем заедно на преговори в началото на годината. Той показва във всеки един мач, че се чувства много добре. Семейството му се наслаждава на живота в Мюнхен. Вярвам, че Кейн е във формата на живота си", заяви Еберл пред медиите ден преди двубоя срещу Арсенал от Шампионската лига.

32-годишният Кейн дойде в Байерн през 2023 година за около 100 милиона евро с договор до края на сезон 2026-2027. Той спечели титлата в Бундеслигата с "червените" миналата година и стана голмайстор на първенството и в двата предишни сезона.

Кейн има клауза за освобождаване от 65 милиона евро в договора си за лятото на 2026 година.