Асен Даскалов
Дея спорт се наложи в три гейма срещу Монтана в шампионата по волейбол
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Бургас,  
25.11.2025 21:43
 (БТА)

Дея спорт победи лесно с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) над гостуващия Монтана в първи двубой от шестия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Бургазлии диктуваха изцяло събитията на полето и не оставиха шансове за монтанци. Доминацията за Дея спорт беше сериозна в първата и в третата част.

Хади Шоркаби беше най-резултатен за отбора от Бургас с 13 точки. Съотборниците му Ерион Байрами и Валентин Братоев добавиха по 10 точки.

За Монтана с 11 точки приключи Кристиан Валчак, а двата отбора имат по 7 точки на шесто и седмо място в класирането.

В сряда ще бъдат изиграни още три срещи от шампионата по волейбол.

Мачове от шестия кръг в първенството на България по волейбол за мъже:

Дея спорт - Монтана    3:0 (25:15, 25:20, 25:14)

сряда:
Пирин Разлог - Берое 2016
Нефтохимик 2010 - Черно море
Дунав Русе - Славия

3 декември:
Левски София - Локомотив Авиа Пловдив

временно класиране:
 1.	Локомотив Авиа Пловдив	4	4	0	12:2	11 точки
 2.	Нефтохимик 2010	        4	4	0	12:3	11
 3.	Левски София	        5	4	1	12:6	11
 4.	ЦСКА	                5	3	2	13:7	11
 5.	Берое 2016	        4	3	1	11:7	 9
 6.	Монтана	                6	3	3	11:14	 7
 7.	Дея спорт Бургас	6	2	4	10:14	 7
 8.	Пирин	                5	2	3	9:11	 6
 9.	Славия	                4	1	3	3:11	 2
10.	Черно море	        4	0	4	5:12	 2
11.	Дунав	                5	0	5	4:15	 1

/ГК/

