Дея спорт се наложи в три гейма срещу Монтана в шампионата по волейбол

Дея спорт победи лесно с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) над гостуващия Монтана в първи двубой от шестия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете.

Бургазлии диктуваха изцяло събитията на полето и не оставиха шансове за монтанци. Доминацията за Дея спорт беше сериозна в първата и в третата част.

Хади Шоркаби беше най-резултатен за отбора от Бургас с 13 точки. Съотборниците му Ерион Байрами и Валентин Братоев добавиха по 10 точки.

За Монтана с 11 точки приключи Кристиан Валчак, а двата отбора имат по 7 точки на шесто и седмо място в класирането.

В сряда ще бъдат изиграни още три срещи от шампионата по волейбол.

Мачове от шестия кръг в първенството на България по волейбол за мъже: Дея спорт - Монтана 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) сряда: Пирин Разлог - Берое 2016 Нефтохимик 2010 - Черно море Дунав Русе - Славия 3 декември: Левски София - Локомотив Авиа Пловдив временно класиране: 1. Локомотив Авиа Пловдив 4 4 0 12:2 11 точки 2. Нефтохимик 2010 4 4 0 12:3 11 3. Левски София 5 4 1 12:6 11 4. ЦСКА 5 3 2 13:7 11 5. Берое 2016 4 3 1 11:7 9 6. Монтана 6 3 3 11:14 7 7. Дея спорт Бургас 6 2 4 10:14 7 8. Пирин 5 2 3 9:11 6 9. Славия 4 1 3 3:11 2 10. Черно море 4 0 4 5:12 2 11. Дунав 5 0 5 4:15 1