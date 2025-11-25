Подробно търсене

Тръмп изпраща специалния си пратеник Уиткоф при Путин в Москва

Алексей Маргоевски
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Evan Vucci
Вашингтон,  
25.11.2025 22:14
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха агенциите.

"Остават само няколко точки, по които има разногласия“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.

Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза".

Свързани новини

25.11.2025 22:29

Зеленски съобщи на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна

Украйнският президент Володимир Зеленски съобщил днес на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес. Украинският лидер казал, че "принципите" на новия американски
25.11.2025 22:02

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти, на ежегодна церемония в Белия дом

Американският президент не внесе днес много празнично настроение, когато помилва две пуйки преди Деня на благодарността, изричайки повече обиди отколкото благопожелания по време на традиционен ритуал в Белия дом, предаде Асошиейтед прес.  Той се

Към 23:49 на 25.11.2025 Новините от днес

