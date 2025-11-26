Подробно търсене

Началникът на канцеларията на украинския президент каза, че тази седмица очаква в Киев министъра на сухопътните сили на САЩ

Николай Велев
Началникът на канцеларията на украинския президент каза, че тази седмица очаква в Киев министъра на сухопътните сили на САЩ
Началникът на канцеларията на украинския президент каза, че тази седмица очаква в Киев министъра на сухопътните сили на САЩ
Андрий Ермак – началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, говори на пресконференция в Женева, 23 ноември 2025 г. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP
Киев ,  
26.11.2025 00:38
 (БТА)
Етикети

Андрий Ермак – началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че е разговарял с министъра на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и че тази седмица го очаква в Киев, предаде Ройтерс.

Дискрол е ключов представител на американския преговарящ екип за урегулиране на конфликта в Украйна.

"Благодаря Ви за Вашата обективност и конструктивност“, написа Ермак в "Телеграм“. "Ние продължаваме да очакваме министъра на сухопътните сили на САЩ тази седмица в Киев и сме готови да продължим работата си възможно най-скоро, за да се финализират стъпките към прекратяването на кръвопролитията“, добави Ермак.

Началникът на канцеларията на Зеленски бе в състава на украинската делегация, която в неделя посети Женева за консултации с американски представители по предложенията на Вашингтон за мир.

Ермак отбеляза, че тези разговори са "добра основа“ и добави, че Зеленски и екипът му са "изцяло ангажирани с по-нататъшна работа". 

 

/НВ/

Свързани новини

25.11.2025 22:29

Зеленски съобщи на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна

Украйнският президент Володимир Зеленски съобщил днес на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес. Украинският лидер казал, че "принципите" на новия американски
25.11.2025 22:14

Тръмп изпраща специалния си пратеник Уиткоф при Путин в Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщиха
25.11.2025 21:36

Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана, каза Росен Желязков

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков на днешната видеоконференция на „Коали
25.11.2025 20:47

Макрон заяви, че "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня"

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в момента "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня" и призова да "продължи да се оказва натиск" върху Москва, за да преговаря, предаде Франс прес. "Към днешна дата явно няма воля от руска страна
25.11.2025 20:43

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия, каза Урсула фон дер Лайен

Лидерите на европейските страни от така наречената Коалиция на желаещите настояха във видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио за продължаване на санкционния натиск върху Москва, съобщи председателят на Европейската
25.11.2025 17:51

Руският външен министър каза, че украинските власти правят противоречиви изявления за американския мирен план

Украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС.
25.11.2025 16:40

Украйна подкрепя по същество рамката за мир, заяви неин представител

Украйна подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева, но някои от най-деликатните въпроси от него предстои да бъдат обсъдени между президентите на двете страни, заяви представител на украинските власти, цитиран от Ройтерс.
25.11.2025 15:59

Украйна е постигнала споразумение със САЩ по условията на евентуално мирно споразумение с Русия, заявиха американски представители

Украинска делегация е постигнала споразумение със САЩ по условията на потенциално мирно споразумение с Русия, предаде телевизия Ей Би Си, като цитира информация от американски чиновник. Министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол проведе вчера тайни
25.11.2025 15:59

Украйна е постигнала споразумение със САЩ по условията на евентуално мирно споразумение с Русия, заявиха американски представители

Украинска делегация е постигнала споразумение със САЩ по условията на потенциално мирно споразумение с Русия, предаде телевизия Ей Би Си, като цитира информация от американски чиновник. Министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол проведе вчера тайни
25.11.2025 15:21

Зеленски каза, че Киев вижда много възможности за мир след преговорите в Женева

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:29 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация