Началникът на канцеларията на украинския президент каза, че тази седмица очаква в Киев министъра на сухопътните сили на САЩ

Андрий Ермак – началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че е разговарял с министъра на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол и че тази седмица го очаква в Киев, предаде Ройтерс.

Дискрол е ключов представител на американския преговарящ екип за урегулиране на конфликта в Украйна.

"Благодаря Ви за Вашата обективност и конструктивност“, написа Ермак в "Телеграм“. "Ние продължаваме да очакваме министъра на сухопътните сили на САЩ тази седмица в Киев и сме готови да продължим работата си възможно най-скоро, за да се финализират стъпките към прекратяването на кръвопролитията“, добави Ермак.

Началникът на канцеларията на Зеленски бе в състава на украинската делегация, която в неделя посети Женева за консултации с американски представители по предложенията на Вашингтон за мир.

Ермак отбеляза, че тези разговори са "добра основа“ и добави, че Зеленски и екипът му са "изцяло ангажирани с по-нататъшна работа".