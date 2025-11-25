Украйна е постигнала споразумение със САЩ по условията на евентуално мирно споразумение с Русия, заявиха американски представители

Украинска делегация е постигнала споразумение със САЩ по условията на потенциално мирно споразумение с Русия, предадoха американските телевизии Ей Би Си, Си Би Ес и Си Ен Ен, като цитираха представители на американското правителство.

Министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол проведе вчера тайни преговори с руска делегация в Абу Даби, ОАЕ, като продължение на преговорите с Украйна в Женева през уикенда, които имаха за цел да придвижат мирния процес в Украйна, според цитирания от Ей Би Си източник.

"Украинците са се съгласили с мирното споразумение", заяви той. "Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат изяснени, но те са се съгласили с мирното споразумение."