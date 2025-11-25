Украйна е постигнала споразумение със САЩ по условията на евентуално мирно споразумение с Русия, заявиха американски представители

Подробно търсене

Асен Георгиев
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори пред медиите след края на женевските преговори с Украйна по мирния план. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP.
Вашингтон,  
25.11.2025 15:59
 (БТА)
Украинска делегация е постигнала споразумение със САЩ по условията на потенциално мирно споразумение с Русия, предадoха американските телевизии Ей Би Си, Си Би Ес и Си Ен Ен, като цитираха представители на американското правителство.

Министърът на отбраната на САЩ Дан Дрискол проведе вчера тайни преговори с руска делегация в Абу Даби, ОАЕ, като продължение на преговорите с Украйна в Женева през уикенда, които имаха за цел да придвижат мирния процес в Украйна, според цитирания от Ей Би Си източник.

"Украинците са се съгласили с мирното споразумение", заяви той. "Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат изяснени, но те са се съгласили с мирното споразумение."

25.11.2025 15:21

Зеленски каза, че Киев вижда много възможности за мир след преговорите в Женева

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев вижда “много перспективи” за мир във връзка с войната между Украйна и Русия след преговорите между украинската и американската делегация през уикенда в Женева, предадоха Ройтерс и ДПА.
25.11.2025 15:18

ЕС предложи задълбочаване на връзките си с Украйна в областта на отбраната

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предложи по-силна интеграция на отбранителната промишленост на блока с Украйна, тъй като все още се правят промени по мирния план на САЩ, предаде Асошиейтед прес.
25.11.2025 14:08

Русия заяви, че редактираният американски план за мир в Украйна трябва да отразява договореностите на срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс.
25.11.2025 11:16

Песков нарече ситуацията около мирния план на САЩ "информационна вакханалия"

Ситуацията около предложения от Вашингтон мирен план за уреждане на украинската криза в момента представлява информационна вакханалия, заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

