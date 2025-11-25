Макрон заяви, че "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня"

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
25.11.2025 20:47
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в момента "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня" и призова да "продължи да се оказва натиск" върху Москва, за да преговаря, предаде Франс прес.

"Към днешна дата явно няма воля от руска страна за прекратяване на огъня", каза френският лидер и добави, че Москва не е показала "воля за обсъждане" на проекта за американски план за Украйна, който беше променен след дискусии между представители на САЩ, Украйна и европейски държави в Женева миналия уикенд.

Макрон обясни, че ще "се започне работа“ със САЩ и НАТО, за да се обсъди "контролът за спазването" на бъдещо спиране на огъня "чрез наблюдение".

Освен това, по отношение на "гаранциите за сигурност", по думите му, преди всичко е необходима "силна украинска армия".

"Дискусиите в Женева показаха, че не трябва да има ограничения за (числения състав на) украинската армия", подчерта Макрон, противно на това, което предвиждаше първият вариант на американския план, който украинците и европейците се опитаха да променят.

Предвижда се утре да бъде създадена работна група по въпроса за "мироопазващите сили", които да "укрепят украинската армия" като "втори защитен вал" в случай на споразумение между Русия и Украйна, обяви още Макрон. Тя ще бъде ръководена от Франция и Великобритания, в тясно сътрудничество с Турция, която играе ключова роля в морската област, и за първи път с участието на САЩ, добави той на срещата на "коалицията на желаещите", в която по видеоконферентна връзка участие взе и американският държавен секретар Марко Рубио.

"През следващите дни ще можем да финализираме много точно приноса на всеки и да имаме тези гаранции за сигурност", обеща Макрон. По думите му, това е от съществено значение за договарянето на надежден мир и за поддържането на натиск върху Русия.

Френският президент също така увери, че решението относно замразените руски активи, които са в центъра на политико-правен спор в Европа, търсеща финансиране за Украйна, ще бъде финализирано в следващите дни.

По думите му, тези замразени активи са изключително важни и също така средство за натиск върху Русия.

"В следващите дни, в координация с всички най-засегнати европейски страни и, разбира се, с Европейския съюз и Европейската комисия, ще финализираме решение, което ще позволи да се осигури финансиране, да се окаже подкрепа на Украйна, но и да се поддържа този натиск", обясни Макрон.

