Илиян Цвейн
Седем страни от ЕС призовават за бързи действия по предложението на ЕК за използване на замразени руски активи за финансиране на Украйна
Снимка: Лиляна Рашкова/БТА, архив
Брюксел,  
08.12.2025 11:12
 (БТА)
Лидерите на седем държави от Европейския съюз призоваха днес Брюксел да пристъпи бързо към изпълнението на предложението за използване на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс.

„Подкрепата на Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост не е само морално задължение – тя е и в наш собствен интерес“, заявиха лидерите на Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция в писмо, изпратено до председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Следователно трябва да пристъпим бързо към реализацията на предложенията на ЕК за използване на паричните наличности от замразените руски активи за отпускане на репарационен заем за Украйна“, смятат седемте лидери.

Миналата седмица ЕК предложи финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

Ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет, предвижда предложението. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.

По оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро.

По думите на еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис, в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.

06.12.2025 01:09

Фон дер Лайен и Мерц заявиха, че са провели "конструктивни" разговори с белгийския премиер Де Вевер за замразените руски активи

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че са провели "много конструктивни" разговори с белгийския премиер Барт Де Вевер вчера относно плана на ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна.
05.12.2025 06:33

Великобритания може да предаде замразени руски активи в размер на 8 милиарда британски лири на Украйна, съобщи Укринформ

Великобритания обмисля прехвърлянето на замразени руски активи, съхранявани на територията ѝ, на стойност 8 милирада британски лири на Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на „Таймс“.
04.12.2025 14:33

Изземане на замразените руски активи от ЕС ще породи най-остра реакция, предупреди Русия

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че "незаконните действия" на Европейския съюз по отношение на замразените руски активи ще породят "най-остра реакция" от страна на Русия, и че Москва вече подготвя ответни действия, предаде Ройтерс.
03.12.2025 16:02

Замразени активи, замразено влияние: ЕС настоява за роля в преговорите за мир в Украйна

Натискът на Съединените щати да прокарат план за мир в Украйна засили призивите към Европейския съюз да вземе скоро решение за използването на замразените руски активи за финансиране на Киев, като същевременно намери начин да седне на масата за преговори, пише Европейският нюзрум, платформа за сътрудничество между агенциите на 23 европейски държави, сред които е и БТА.
03.12.2025 14:49

Позицията на ЕЦБ усложнява плана на ЕС за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна, заяви Антонио Таяни

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви днес, че намеренията на ЕС да използва замразени руски активи в подкрепа на Украйна са сериозно затруднени от позицията на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде АНСА.
28.11.2025 01:36

Ройтерс: Премиерът на Белгия предупреди, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна, предаде Ройтерс. „Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен
27.11.2025 14:18

ЕС трябва да покаже лидерство в постигането на мир в Украйна

ЕС трябва да покаже лидерство в постигането на мир в Украйна Членовете на ЕП заявяват, че всеки устойчив мир трябва да бъде предшестван от ефективно прекратяване на огъняЕвропейският парламент счита, че нееднозначната политика на САЩ по отношение на
26.11.2025 14:46

Настояваме за използване на печалбите от замразените руски активи за финансиране на Украйна, заяви Валдис Домбровскис

Европейският съюз трябва да вземе бързо решение за използването на печалбите от замразените руски активи като ключов елемент от бъдещото финансиране на Украйна, заяви комисарят по въпросите на икономиката и производителността, изпълнението и
25.11.2025 20:47

Макрон заяви, че "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня"

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в момента "очевидно Русия няма воля за прекратяване на огъня" и призова да "продължи да се оказва натиск" върху Москва, за да преговаря, предаде Франс прес. "Към днешна дата явно няма воля от руска страна
19.11.2025 16:31

Словакия възнамерява да заведе иск срещу ЕС заради плановете за прекратяване на доставките на руски газ, заяви премиерът Фицо

Словакия обмисля да заведе съдебен иск срещу Европейския съюз заради плановете на Брюксел да прекрати доставките на руски газ от 2028 г., обяви днес премиерът на страната Роберт Фицо, предаде Ройтерс. Словакия и Унгария остро критикуват плановете на

