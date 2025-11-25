Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана, каза Росен Желязков

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков на днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Кийр Стармър. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Освен премиера Желязков във видеоконференцията се включиха и представители на 36 държави, сред които държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други държавни и правителствени ръководители.

Подчертано е, че договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна. Параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност, допълниха от пресслужбата на кабинета.

Коалицията на желаещите потвърди своята ангажираност към политическия процес за постигане на мир и подчерта необходимостта от последователно прилагане на договореностите от Женева като стъпка за укрепване на сигурността и стабилността. Очаква се президентът на Украйна Володимир Зеленски скоро да осъществи посещение при американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, пише още в съобщението.

Украинска делегация е постигнала споразумение със САЩ по условията на потенциално мирно споразумение с Русия, предадoха американските телевизии Ей Би Си, Си Би Ес и Си Ен Ен, като цитираха представители на американското правителство. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано през деня, че евентуално споразумение за слагане на край на войната в Украйна е все по-близо, но не даде подробности, предаде Ройтерс.

Украйна подкрепя по същество рамката на мирния план след преговорите със САЩ в Женева, но някои от най-деликатните въпроси от него предстои да бъдат обсъдени между президентите на двете страни, каза представител на украинските власти, цитиран от Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение правят противоречиви изявления по отношение на американския план за прекратяване на конфликта в Украйна, "случват се прекалено много непонятни неща", каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за ЮТюб канала на асоциацията "Френско-руски диалог", предаде ТАСС.