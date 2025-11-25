Полузащитникът на Пари Сен Жермен Кварацхелия назова силните страни на Тотнъм

Полузащитникът на ПСЖ Хвича Кварацхелия говори за очакванията си от мача срещу Тотнъм от петия кръг на Шампионската лига. Срещата ще се проведе на 26 ноември на стадион „Парк де Пренс“ в Париж.

„Последният мач срещу Байерн беше труден и сме разочаровани от резултата. Сега имаме възможност да се реабилитираме у дома. Тотнъм е отбор, който атакува и се защитава добре, и са много бързи в атака. Те водеха с 2:0 срещу нас в мача за Суперкупата на УЕФА, но успяхме да се върнем. Знаем обаче, че ще бъде труден мач“, цитира пресслужбата на ПСЖ думите на Кварацхелия.

ПСЖ има девет точки от четири мача и е пети в общото класиране на Шампионската лига. Тотнъм е десети с осем пункта.