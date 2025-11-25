Ливърпул иска да спре слабата си поредица срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига

Ливърпул ще опита да спре слабата си серия чрез двубоя от основната фаза на Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен в сряда вечерта. Мениджърът на "червените" Арне Слот иска отборът да се представи по-силно след допуснатите 8 поражения в 11 мача през последните седмици. Тимът от Мърсисайд заема едва 12-то място в класирането във Висшата лига на Англия.

"Това е абсурдно, но е и невероятно. Много пъти съм казвал, че никога няма да намерим достатъчно извинения, след като се представяме по този начин. Това е неочаквано за клуба, за мен, но и за всички. Колкото повече трудности имаме, толкова по-обединени ставаме. Броят на допуснатите голове е разликата с миналия сезон", категоричен е нидерландецът Слот пред медиите във вторник.

20-кратните шампиони на Англия победиха с 1:0 Реал Мадрид в Шампионската лига и са на осма позиция с 9 точки.

На въпрос дали трябва да се доказва пред феновете, специалистът каза: "Всеки ден трябва да се доказваш на това ниво. Не можеш да кажеш, че съм спечелил лигата или нещо подобно. Трябва да побеждаваш в следващия двубой. Не знам дали трябва да се доказвам пред феновете, както и на себе си."

Арне Слот нарече шампиона на Нидерландия ПСВ Айндховен "машина за победи" през последните месеци.