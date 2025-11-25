Волейболистките на Марица Пловдив пристигнаха в Полша

Отборът на Марица Пловдив пристигна в полския град Жешув за началото на мачовете си от групите на Шампионската лига по волейбол за жени.

"Жълто-сините" се изправят в сряда срещу местния Девелопрес в първата си среща от програмата на група "Е" в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

Състезателките, водени от треньора Ахметджан Ершимшек, вече проведоха първата си тренировка в зала Подпромие, където ще бъде изигран утрешният мач срещу настоящия шампион на Полша. Заниманието премина в отлично настроение за пловдивчанки, които за девета поредна година ще участват в групите на Шампионската лига.

Двубоят между Девелопрес и Марица е в сряда от 19:00 часа българско време и ще бъде излъчен в ефира на Max Sport 3.