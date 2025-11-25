Подробно търсене

Ердоган предложи преките преговори между Русия и Украйна да бъдат в Истанбул

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
Ердоган предложи преките преговори между Русия и Украйна да бъдат в Истанбул
Ердоган предложи преките преговори между Русия и Украйна да бъдат в Истанбул
Турският президент Реджеп Ердоган участва по видеоконферентна връзка в лидерската среща на „Коалицията на желаещите“ за мир между Русия и Украйна. Снимка: Дирекция по комуникациите към Президентството на Република Турция (ЕВ)
Анкара,  
25.11.2025 21:34
 (БТА)
Етикети

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“ за мир между Русия и Украйна, съобщи пресслужбата на турското президентство. 

„Президентът Ердоган заяви, че преките преговори биха могли да се състоят в Истанбул и че Турция е в контакт за това с Русия и Украйна“, съобщи директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран. 

От разпространените снимки става ясно, че той също е сред присъстващите на разговора. До Ердоган са също така вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз и министърът на външните работи Хакан Фидан. 

Турският лидер увери участниците от 35-те държави, че Анкара ще продължи с дипломатическите усилия за улесняване на пътя към преки преговори, които час по-скоро да доведат до траен и справедлив мир. 

На срещата Ердоган изрази мнение, че сключването на споразумение за прекратяването на атаките най-напред срещу енергийната и пристанищната инфраструктура, би могло да доведе до благоприятни условия за последващо договаряне на всеобхватно мирно споразумение между страните.

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:03 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация