ПАП: Полша е най-бързо растящата икономика в Европа, заяви полският министърът на финансите

Александър Евстатиев
Полският министър на финансите Анджей Домански. Снимка: ПАП/Art Service
Варшава,  
25.11.2025 19:47
 (БТА)

Полският министър на финансите Анджей Домански похвали последните данни за продажбите на дребно и промишленото производство в страната, като обяви, че страната може да се похвали с най-бързо растящата икономика в Европа, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Ускоряваме! След силните данни за промишленото производство вчера, днес имаме много високи стойности за продажбите на дребно“, написа Домански в платформата „Екс“

„Заплатите се покачват, лихвените проценти падат, икономиката се ускорява! Днес Полша е най-бързо растящата голяма европейска икономика“, добави той.

Днес полската статистическа служба съобщи, че продажбите на дребно са се увеличили през октомври 2025 г. с 5,4% на годишна база и с 6,7% на месечна база.

Вчера Службата обяви, че промишленото производство се е увеличило с 3,2% на годишна база и с 5,4% на месечна база.

Полският премиер Доналд Туск също коментира най-новите статистически данни за икономиката на страната.

„Що се отнася до скоростта на растеж, Полша изпреварва всички останали големи европейски икономики. Независимо дали на другите им харесва или не, ние сме най-добрите“, написа полският министър-председател в платформата „Екс“.

Той припомни лозунга на управляващата коалиция: „Действия, а не думи“.

(Тази новина се разпространява по договор между БТА и ПАП)

/НС/

Към 20:13 на 25.11.2025 Новините от днес

