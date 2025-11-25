Артета: "В наистина силна позиция сме, искаме да запазим това със сигурност"

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призова както своите играчи, така и феновете да покажат същата енергия и отдаденост срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, както направиха при победата над Тотнъм (4:1) през уикенда.

Арсенал вече има аванс от шест точки на върха на Висшата лига, а домакинска победа срещу Байерн в сряда би ги издигнала с три пункта пред германския отбор в най-силния турнир.

„Трябва да се уверим, че утре ще пренесем тази енергия отново на стадиона, на всеки отделен човек. Ще играем отново със същото - доминация, агресия, ефективност срещу отбор от върха.

Знаем колко е важен мачът. В наистина силна позиция сме. Искаме да запазим това със сигурност. И знаем, че ни предстои красив и много взискателен мач“, заяви Артета на пресконференция.

Размишлявайки върху победата в дербито, Артета нетърпеливо подчерта колко много атмосферата на стадиона е допринесла за представянето: „Със сигурност представянето трябва да е едно от най-добрите, както и атмосферата и енергията, които бяха създадени точно преди мача. Беше отлично и това прави голяма разлика. Играчите говореха за това. Надявам се нашите фенове да осъзнаят какво носят – радостта, увереността, енергията на играчите, и ние трябва да поддържаме и подобряваме това постоянно, защото това е огромна суперсила, която притежаваме“.

Байерн, подобно на Арсенал, има шест точки преднина на върха в Бундеслигата, както и четири победи от четири срещи в Европа, и Артета очаква с нетърпение да изпита отбора си срещу също толкова постоянен отбор.

„Всеки противник носи различни предизвикателства. Те са в страхотен момент. Искам да кажа, че нивото на постоянство, показано в резултатите, представянията и във всеки показател, който имат, е много, много впечатляващо.

Знаем това, но също така, това е огромна възможност за нас да покажем на какво сме способни“, завърши Артета.