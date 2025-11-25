Подробно търсене

Япония разполага самолети на остров близо до Тайван след засичане на китайски дрон

Алексей Маргоевски
Изтребител Ф-2 на японските сили за самоотбрана в базата "Цуики", префектура Фукуока, Южна Япония, март 2010 г. Снимка: Киодо чрез АП
Токио,  
25.11.2025 19:53
 (БТА)

Япония обяви днес, че е изпратила самолети към Йонагуни - най-близкия японски остров до Тайван, след като засече там китайски дрон, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на новото напрежение между Пекин и Токио.

"Потвърдихме, че дрон, за който се подозира, че е китайски, е прелетял вчера във въздушното пространството между остров Йонагуни и Тайван", съобщи Министерството на отбраната на Япония в социалната мрежа "Екс". Японските военновъздушни сили са "изпратили самолети" в отговор.

Китай остро разкритикува вчера изказването, направено ден по-рано от японския министър на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на негово посещение на Йонагуни. Проектът за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег в Йонагуни е стъпка "в добра посока", заяви тогава Коидзуми.

"Разполагането на нападателни оръжия от Япония на югозападните острови, съседни на Тайван, има за цел умишлено да създаде напрежение в региона и да провокира военна конфронтация", заяви на редовната си пресконференция говорителката на Министерството на външните работи на Китайската народна република Мао Нин.

Коидзуми каза днес пред журналисти, че тези ракети "не са предназначени за атакуване на други страни [...] и очевидно не допринасят за увеличаване на регионалното напрежение".

Между Китай и Япония избухна остър спор, след като на 7 ноември японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че военни операции срещу Тайван биха могли да оправдаят японска военна интервенция в защита на острова. Китай, който претендира, че Тайван е част от неговата територия, възприема тези изявления като провокация, обобщава АФП.

Японските Сили за самоотбрана имат база на Йонагуни от 2016 г., въпреки първоначалните възражения на местните жители. Токио обяви намерението си да разположи на острова ракети земя-въздух със среден обсег, за да го защити от ракетни и въздушни атаки, припомня Франс прес.

Свързани новини

25.11.2025 06:24

Японският премиер Такаичи разговаря по телефона с Тръмп на фона на дипломатическия скандал с Китай

Японският премиер Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха отношенията с Китай по време на телефонен разговор днес, предаде Ройтерс. Това е първият им разговор, откакто японският премиер предизвика сериозен дипломатически скандал с Пекин със свое изказване за Тайван.
24.11.2025 12:03

Китай заяви, че разполагането от Япония на нападателни оръжия близо до Тайван изисква повишена бдителност от страна на международната общност

В отговор на въпрос за плановете на Япония да разположи нападателни оръжия близо до Тайван, говорителката на китайското външно министерство Мао Нин каза днес, че тези развития са изключително опасни, и призова за повишена бдителност от страна на съседните държави и международната общност, предаде агенция Синхуа.
23.11.2025 16:15

Япония "премина границата" с изказването на Такаичи, каза Ван И

Япония "премина границата" с изказването на премиерката Санае Такаичи, която намекна за потенциална военна интервенция в Тайван, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Асошиейтед прес.

Към 20:16 на 25.11.2025

