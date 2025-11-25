Япония разполага самолети на остров близо до Тайван след засичане на китайски дрон

Япония обяви днес, че е изпратила самолети към Йонагуни - най-близкия японски остров до Тайван, след като засече там китайски дрон, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на новото напрежение между Пекин и Токио.

"Потвърдихме, че дрон, за който се подозира, че е китайски, е прелетял вчера във въздушното пространството между остров Йонагуни и Тайван", съобщи Министерството на отбраната на Япония в социалната мрежа "Екс". Японските военновъздушни сили са "изпратили самолети" в отговор.

Китай остро разкритикува вчера изказването, направено ден по-рано от японския министър на отбраната Шинджиро Коидзуми по време на негово посещение на Йонагуни. Проектът за разполагане на ракети земя-въздух със среден обсег в Йонагуни е стъпка "в добра посока", заяви тогава Коидзуми.

"Разполагането на нападателни оръжия от Япония на югозападните острови, съседни на Тайван, има за цел умишлено да създаде напрежение в региона и да провокира военна конфронтация", заяви на редовната си пресконференция говорителката на Министерството на външните работи на Китайската народна република Мао Нин.

Коидзуми каза днес пред журналисти, че тези ракети "не са предназначени за атакуване на други страни [...] и очевидно не допринасят за увеличаване на регионалното напрежение".

Между Китай и Япония избухна остър спор, след като на 7 ноември японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че военни операции срещу Тайван биха могли да оправдаят японска военна интервенция в защита на острова. Китай, който претендира, че Тайван е част от неговата територия, възприема тези изявления като провокация, обобщава АФП.

Японските Сили за самоотбрана имат база на Йонагуни от 2016 г., въпреки първоначалните възражения на местните жители. Токио обяви намерението си да разположи на острова ракети земя-въздух със среден обсег, за да го защити от ракетни и въздушни атаки, припомня Франс прес.