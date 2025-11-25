На тържествена церемония в Добрич връчиха Националната литературна награда „Йордан Йовков” и отличието за принос за 2025 година

На тържествена церемония в концертна зала „Добрич” връчиха Националната литературна награда „Йордан Йовков” и отличието за принос в изследването на творчеството големия писател за 2025 година. Събитието бе посветено на 145 години от рождението на големия българския писател – Йордан Йовков.

С Националната литературна награда на негово име бе удостоен писателят от Добрич - Галин Никифоров. „Тази награда е изключително приятна за всеки един добруджански писател, който я получава. Аз съм изключително поласкан от нея. Наградата ме задължава да продължава по своя път така, както съм го правил досега, да бъда верен на литературните традиции. За мен Йовков винаги ще си остане пример за писател, който пише за човешката душа, добротата”, каза по време на церемонията Никифоров.

Отличието за 2025 година за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство се присъди на проф. д.н. Иван Станков.

„Йордан Йовков е български световен писател, не заради някаква популярност по света, а за самите нас на световно ниво. Йовков е голям, той казва на нас и света онези неща, които бихме се радвали да чуем. Голям е, защото ни представя не само такива, каквито сме, а и такива, каквито искаме да бъдем”, посочи проф. д. н. Иван Станков. Той благодари за отличието и поздрави всички пишещи от Добрич, които държат българската литература жива.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подчерта, че творчеството на Йовков учи хората как да бъдат по-добри всеки ден. Той благодари на наградените, че напомнят и показват на младите с работата си и получаването на призовете колко е важно в края на деня да правят добри дела и да не очакват нищо в замяна.

Събитието продължи с концерт по проект „Добрич Арт“, реализиран с подкрепата на Министерството на културата. В него участваха Общински културен институт „Добрич“, оркестъра и хора на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, Духов оркестър – Добрич, Български камерен оркестър - Добрич, хор „Добруджански звуци“, пианистът Пламен Желев и актьорът Красимир Демиров.

По-рано през деня в Дом-паметник „Йордан Йовков” в Добрич връчваха награди на участници от Националния ученически конкурс за есе и разказ на тема: “С много неща може да надари бог някого, но няма по-голям дар от хубостта” (от разказа „Песента на колелетата”). Конкурсът бе организиран от Регионалния исторически музей в Добрич и Историческия музей в Котел. На събитието бе представен и сборник с ученическите творби от конкурса.

Националната литературна награда „Йордан Йовков” е учредена през 1970 г. Тя се връчва на пет години от Община Добрич и удостоява автори със значителни художествени постижения в духа на посланията на Йордан Йовков и принос в националната литература.