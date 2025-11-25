Подробно търсене

Приключи протестът в София против насилието над жени

Александра Крумова
София,  
25.11.2025 21:02
 (БТА)

Приключи протестът в София против насилието над жени, след шествие до Националния дворец на културата и бул. "Патриарх Евтимий". 

По-рано днес протестът под надслов ,,Нито една повече“ блокира движението пред Съдебната палата в столицата. Протестът е организиран от колектив ,,Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Алекс Танкова от екипа на организаторите каза, че по статистика, направена от техния колектив, починалите в условия на домашно насилие жени за тази година са 23.

 

 

 

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.11.2025 17:28

България остава ангажирана с борбата срещу всички форми на насилие над жените и момичетата, заявиха от Министерството на външните работи

България, като държава член на ООН и на Европейския съюз, както и настоящ член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г., остава ангажирана с борбата срещу всички форми на насилие над жените и момичетата. Това посочват от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.
25.11.2025 14:21

Трябва да направим повече, за да защитим жените, жертви на насилие, заяви председателят на ЕП Роберта Мецола

Европейският парламент (ЕП) отбеляза Международния ден за премахване на насилието над жените с призив за засилване на европейските и националните усилия за защита на жертвите и превенция на всички форми на насилие. Председателят на ЕП Роберта Мецола
25.11.2025 12:42

Общо 1203 случая на домашно насилие са отчетени за първите девет месеца на 2025 г. от Агенция „Социално подпомагане“, каза зам.-министър Румяна Петкова

Идентифицираните чрез информационната система на Агенция „Социално подпомагане“ (АСП) случаи на домашно насилие за първите девет месеца на 2025 г. са 1203, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова по време на конференция по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва днес.
25.11.2025 11:24

Трябва да се открият повече кризисни центрове за подкрепа на жервти от насилие, каза омбудсманът Велислава Делчева

Трябва да се открият повече кризисни центрове за подкрепа на жертви от насилие, защото основен проблем е липсата на достатъчно услуги, каза омбудсманът Велислава Делчева по време на конференция по повод Международния ден за елиминиране на насилието
25.11.2025 11:18

С ленти с надпис „Нито една повече“ осъмнаха статуи в София по повод Международния ден срещу насилието над жени

С ленти с надпис „Нито една повече“ осъмнаха десетки статуи в София - в Градската градина, парка „Заимов“, стадион „Васил Левски“, градина „Алжир“, парк „Св. Троица“, „Борисова градина“ по повод 25 ноември - Международния ден срещу насилието над жени, съобщиха инициаторите от „Феминистки мобилизации“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:03 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация