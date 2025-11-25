site.btaПриключи протестът в София против насилието над жени
Приключи протестът в София против насилието над жени, след шествие до Националния дворец на културата и бул. "Патриарх Евтимий".
По-рано днес протестът под надслов ,,Нито една повече“ блокира движението пред Съдебната палата в столицата. Протестът е организиран от колектив ,,Феминистки мобилизации" по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Алекс Танкова от екипа на организаторите каза, че по статистика, направена от техния колектив, починалите в условия на домашно насилие жени за тази година са 23.
/РИ/
