Подробно търсене

Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс и инфлуенсърката Джордин Уудс се сгодиха

Ива Кръстева
Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс и инфлуенсърката Джордин Уудс се сгодиха
Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс и инфлуенсърката Джордин Уудс се сгодиха
снимка: Photo by Charles Sykes/Invision/AP
Ню Йорк,  
26.12.2025 20:28
 (БТА)

Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс и инфлуенсърката Джордин Уудс са сгодени, оповестиха двамата чрез публикация в Инстаграм.

Двойката показа 15 снимки на предложение за брак, направени на покрив в Ню Йорк Йорк, а Уудс беше облечена в дълга бяла рокля и палто.

Двамата имат връзка от пет години. През септември 2020 година Уудс разкри, че са заедно, споделяйки няколко снимки от плаж в идентични бански костюми, а под тях беше написала: „Намерих теб, по-късно открих себе си.“ 

Уудс е инфлуенсърка, модел и актьор, най-известен с участията си в риалити програмите „Keeping Up with the Kardashians“ и „Life of Kylie“, резултат от близкото й приятелство с Кайли Дженър.

Таунс е играч от НБА, който започва кариерата си в Минесота Тимбърулвс. Миналата година, когато той участва за четвърти път в Мача на звездите, навлизайки в 10-ия си сезон, отборът го размени с Ню Йорк Никс за Джулиъс Рандъл, Донте ДиВинченцо и избор в първия кръг на Драфта, пише АП. 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:59 на 27.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация