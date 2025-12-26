За пръв път в музей „Етър“ пресъздадоха коледуване вечерно. Възстановката на коледуването бе изпълнена от третата група за деня коледари, част от традиционното вече „Училище за коледари“ на музея.

Най-малък от деветимата коледари е Михаил на 11 години, ученик в Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ Габрово. Той посочи за БТА, че участва в коледуването за трети път и винаги много се вълнува. Смело и с лекота според него показва наученото през годините за коледарите и го прилага за здравето на стопаните на дюкяните и дошлите да видят събитието.

За пръв път през зимата музей „Етър“ предложи преживяване на своите посетители от 17:00 до 20:00 ч. в територията на музея, която вече е напълно осветена.

Както БТА писа днес, група коледари от Габрово пресъздаде традицията на коледуването, по-късно се изяви и втора група този път от Трявна.

За инициативата „Училище за коледари“ от музея посочват, че са я започнали през 2017 г. като своеобразна реплика на утвърденото „Училище за лазарки“. Коледарските песни и наричания в българската народна традиция се изпълняват само от млади мъже. С провеждането на „Училище за коледари“ екипът на музея дава възможност на младежи между 14 г. и 18 г. да се запознаят с празничната обредност, с детайли от символиката на обичая коледуване, да разучат с помощта на музейни специалисти коледарски песни и наричания. Всички участници в образователната програма „Училище за коледари“ се включват и във възстановката на коледуването в музей „Етър“.