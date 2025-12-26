Привърженици на дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово се събраха на заключителен митинг в Прищина преди парламентарния вот тази неделя

Привърженици на дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) се събраха на заключителен предизборен митинг в Прищина преди предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат тази неделя, 28 декември.

Събитието се проведе тази вечер в най-голямата зала на Двореца на младежта и спорта в центъра на косовската столица.

Стотиците присъстващи развяваха косовски знамена, флагове с абревиатурата на партията на албански, знамена с черен орел на червен фон с надпис "Дардания", както и малки табели със снимки на кандидати за депутати.

На влизане в залата десетки млади хора бяха направили шпалир и раздаваха на всеки преминал рекламни материали на партията. Обикновено в Косово те са с размера на визитка.

Присъстващите в залата скандираха името на лидера на партията Люмир Абдиджику, номера на партията в бюлетината, името на основателя на ДСК и първи президент на Косово Ибрахим Ругова и "Цяло Косово е ДСК".

Председателят на ДСК призова поддръжниците на партията да се обединят още веднъж тази година и да гласуват за партията, тъй като тя ще даде надежда на Косово "не само на думи, а и с отговорност".

Зад Абдиджику, седнали на столове, бяха подредени всички кандидати за депутати от ДСК.

Партийният лидер заяви, че визията на партията е за едно модерно, прозападно Косово, което има стабилни институции и е отворено към света.

Той подчерта, че тази визия не е нова, а е наследена – от евроатлантическата визия на Ибрахим Ругова.

Абдиджику обеща, че още в първата седмица след встъпването си в длъжност неговото правителство ще увеличи заплатите, за да може косовските граждани да се справят с непосилните цени в страната.

Сред обещанията на партията, наред с други неща, бяха вкарването на американски газ, увеличаване на детските надбавки и заплатите на учителите, работеща съдебна система и построяване на магистрали.

В края на речта си Абдиджику призова гражданите да не се примиряват със сегашното състояние на Косово и да гласуват за партията му, защото държавата има нужда от гражданите си още веднъж.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство. Предсрочните парламентарни избори ще се проведат тази неделя. Предизборната кампания за тях започна на 17 декември и ще приключи в събота, тъй като в Косово „ден за размисъл“ е самият ден на изборите.