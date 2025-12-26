Зеленски изрази готовност да организира референдум за мирния план на Тръмп за Украйна

Президентът Володимир Зеленски заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че ще предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Провеждането на референдум крие политически и логистични рискове, както и рискове за сигурността, а 60 дни са минималният срок, необходим за подготовка за него, добави Зеленски в телефонно интервю за изданието.

В материала, цитиран от Укринформ, се казва още, че Съединените щати предлагат споразумението да е с продължителност 15 години, което Зеленски смята за недостатъчно.

„Мисля, че ни трябват повече от 15 години“, каза той и добави, че би сметнал за „голям успех“, ако Тръмп се съгласи с това по време на срещата им.

Зеленски каза, че се надява да постигне договореност с президента на САЩ за рамка за прекратяване на войната. В същото време отбеляза, че ако страните не успеят да стигнат до силна позиция по териториалните въпроси, ще му е нужно съгласието на украинския народ.

Украинският лидер подчерта, че провеждането на референдум би довело до сериозни политически и логистични рискове и рискове за сигурността. Затова според него 60-дневно прекратяване на огъня е минималният период, необходим за подготовка и провеждане на подобно гласуване.

Говорейки за гаранциите за сигурност, президентът каза, че Украйна е постигнала съгласие по основните части на документите, но остават „технически въпроси“, включително за продължителността на споразумението.

Зеленски каза още, че продължава да преговаря за по-добра позиция по териториалния въпрос. Но ако планът изисква „много трудно“ решение по тази тема, според него най-добрият начин е целият план от 20 точки да бъде подложен на референдум.

Украинският президент обърна внимание и на въпроса за изборите, като отбеляза, че ако хората не могат да отидат до секциите поради съображения за сигурност, резултатът може да се окаже нелегитимен.

„По-добре е да няма референдум, отколкото да има референдум, при който хората нямат възможност да отидат и да гласуват“, каза той.

Той сравни евентуалното гласуване с референдума за Брекзит във Великобритания, като подчерта, че в Украйна то би се провело при условия на война и в много ограничен срок.

Високопоставен американски представител каза пред „Аксиос“, че руската страна разбира необходимостта от прекратяване на огъня, ако бъде обявен референдум, но настоява за по-кратък срок на примирие.