Подробно търсене

Зеленски изрази готовност да организира референдум за мирния план на Тръмп за Украйна

Любомир Мартинов
Зеленски изрази готовност да организира референдум за мирния план на Тръмп за Украйна
Зеленски изрази готовност да организира референдум за мирния план на Тръмп за Украйна
Володимир Зеленски. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
Вашингтон ,  
26.12.2025 22:48
 (БТА)
Етикети

Президентът Володимир Зеленски заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че ще предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Провеждането на референдум крие политически и логистични рискове, както и рискове за сигурността, а 60 дни са минималният срок, необходим за подготовка за него, добави Зеленски в телефонно интервю за изданието.

В материала, цитиран от Укринформ, се казва още, че Съединените щати предлагат споразумението да е с продължителност 15 години, което Зеленски смята за недостатъчно.

„Мисля, че ни трябват повече от 15 години“, каза той и добави, че би сметнал за „голям успех“, ако Тръмп се съгласи с това по време на срещата им.

Зеленски каза, че се надява да постигне договореност с президента на САЩ за рамка за прекратяване на войната. В същото време отбеляза, че ако страните не успеят да стигнат до силна позиция по териториалните въпроси, ще му е нужно съгласието на украинския народ.

Украинският лидер подчерта, че провеждането на референдум би довело до сериозни политически и логистични рискове и рискове за сигурността. Затова според него 60-дневно прекратяване на огъня е минималният период, необходим за подготовка и провеждане на подобно гласуване.

Говорейки за гаранциите за сигурност, президентът каза, че Украйна е постигнала съгласие по основните части на документите, но остават „технически въпроси“, включително за продължителността на споразумението.

Зеленски каза още, че продължава да преговаря за по-добра позиция по териториалния въпрос. Но ако планът изисква „много трудно“ решение по тази тема, според него най-добрият начин е целият план от 20 точки да бъде подложен на референдум.

Украинският президент обърна внимание и на въпроса за изборите, като отбеляза, че ако хората не могат да отидат до секциите поради съображения за сигурност, резултатът може да се окаже нелегитимен.

„По-добре е да няма референдум, отколкото да има референдум, при който хората нямат възможност да отидат и да гласуват“, каза той.

Той сравни евентуалното гласуване с референдума за Брекзит във Великобритания, като подчерта, че в Украйна то би се провело при условия на война и в много ограничен срок.

Високопоставен американски представител каза пред „Аксиос“, че руската страна разбира необходимостта от прекратяване на огъня, ако бъде обявен референдум, но настоява за по-кратък срок на примирие.

/ВД/

Свързани новини

27.12.2025 20:09

Зеленски пристигна в Канада

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде Укринформ.
27.12.2025 19:54

Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл

Президентът на Русия Владимир Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл, цитирана от световните агенции.
27.12.2025 11:02

Председателката на ЕК Фон дер Лайен ще разговаря днес по телефона със Зеленски и други европейски лидери

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще разговаря днес по телефона с украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, съобщи говорител на ЕК пред Ройтерс.
27.12.2025 05:33

Зеленски и Мерц потвърдиха единството си преди срещата на украинския президент с Тръмп

Преди планираната среща с американския президент Доналд Тръмп украинският лидер Володимир Зеленски обсъди следващите си стъпки с германския канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА
27.12.2025 03:42

Русия нанесе нова серия ракетни удари срещу Украйна

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА.
27.12.2025 02:05

Зеленски съобщи за нова заплаха от руски атаки от територията на Беларус

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:05 на 29.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация