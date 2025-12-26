АНА-МПА: Една въображаема разходка в Атина през около 2035 година, базирана на обявени проекти и планове

Обявите, плановете и представянията на нови или обновени проекти в Атина ще придадат на града променен вид през около 2035 година, ако всички планове бъдат изпълнени както е предвидено, предаде за БТА агенция АНА-МПА.

Някои от промените в града ще включват обновени индустриални пространства, които ще се използват за различни цели, повече зелени обществени пространства и зони, които насърчават културни дейности, според някои от проектите, изброени по-долу:

Международното летище в Атина ще разполага с разширен основен терминал, нови паркинги за самолети и автомобили, а общата площ ще се увеличи с 68 процента, или 150 000 квадратни метра. Планът предвижда летището да обслужва до 40 милиона пътници годишно.

Бившият хотел „Хилтън Атина“ ще работи под името „Илисиан“ като хотел („Conrad Athens The Ilisian“) и постоянни жилища („Conrad Residences“, „Waldorf Astoria Residences“).

Линия 4 на метрото в Атина ще свързва кварталите Кипсели, Галаци, Екзархия и Зографу, а тролеите ще бъдат заменени с електрически автобуси.

Театърът „Атикон-Аполон“ за театрални представления и кино на улица „Стадиу“, който изгоря през 2012 година, ще бъде възстановен и ще започне отново да работи, заедно със свързаните галерии.

Залата „Арсакион“, която е приютявала книжарници и съдилища близо до площад „Омония“, ще функционира като кулинарна галерия, управлявана от „Legendary Food“, и ще представя гръцки продукти в „Stoa Agora“ (нейната част на ъгъла с улица „Стадиу“).

Възстановеният и обновен „Миньон“, историческият магазин, унищожен от пожар на площад „Омония“, ще включва както офиси, така и магазини. Новият хотел „Moxy Athens City“, разположен в класическата сграда „Сароглио Хол“, също на „Омония“, ще допринесе за съживяването на района заедно с други обновени хотели. Сградите се намират на пешеходно разстояние от Националния археологически музей, който ще бъде разширен с 30 000 квадратни метра и обновен.

В квартал Вотаникос, предградие на Атина, новият футболен стадион на „Панатинайкос“ ще даде тласък на обновяването на градската среда в сега занемарен район, със зелено пространство, което е 1,5 пъти по-голямо от това на Националната градина.

Южно от Атина проектът „Елиникон“ ще бъде новата врата към столична Атина с голям открит парк, офис сгради, училища и жилища. Крайбрежието на Атина ще включва „Ривиера Галерия“, новото пристанище за яхти при „Агиос Космас“ и небостъргач, както и търговския център „Елиникон Мол“ – най-големият мол в Гърция, и големия технологичен център „Йон“ (Ion) за сътрудничество между нови фирми от Гърция и чужбина.

В Пирея пристанищният град ще се съживи с пълното функциониране на Кулата на Пирея – емблематичния небостъргач, който ще включва офиси, спа центрове, малки ресторанти и пространства за съвместна работа, а новата Съдебна палата наблизо ще разполага с открити зелени площи, малки площади, пешеходни алеи и светли вътрешни дворове. По-старите индустриални сгради ще бъдат превърнати в сгради с различни функции – жилища, културни пространства и зелени площи, създавайки малък град в града.

Като цяло обликът на Атина през 2035 година ще показва по-осъзнато насочване към обществени пространства, озеленяване и развитие, което не разчита само на строителството, а включва повторно използване на сгради, зелени площи и град, който работи в полза на жителите си всеки ден.

