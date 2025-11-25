Трябва да се открият повече кризисни центрове за подкрепа на жервти от насилие, каза омбудсманът Велислава Делчева

Трябва да се открият повече кризисни центрове за подкрепа на жертви от насилие, защото основен проблем е липсата на достатъчно услуги, каза омбудсманът Велислава Делчева по време на конференция по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва днес. Форумът е организиран от “Асоциация Анимус”.

Тя посочи още, че в 15 от 28 областни центрове липсват специализирани услуги за подслон и подкрепа. По думите ѝ в някои от населените места липсва мрежа от кризисни центрове, където жертвите на домашно насилие да намират подслон и защита. Делчева подчерта, че различията в подкрепата, оказвана в различните области и региони, трябва да бъдат преодолени. Общественият защитник обърна внимание и на обхвата и качеството на социалните услуги, които следва да се предоставят. Ефективната подкрепа задължително включва психологическа подкрепа, обясни тя.

Делчева посочи също, че по данни на МВР за 2024 г. в районните управления са получени 5252 заповеди за защита, което е 18% увеличение спрямо 2023 г. Пострадалите жени са 68% от общия брой пострадали, а децата са 25%, подчерта общественият защитник. Делчева отбеляза, че домашното насилие има много лица и взаимовръзките между жертва и насилник могат да са различни.

Омбудсманът цитира и данни, според които 40% от българските жени и момичета над 15 години са били жертва на психологически тормоз. В 35% от случаите насилието е упражнявано от настоящия партньор, посочи тя.

Делчева подчерта, че безспорно сред жертвите на домашно насилие са и мъжете, които в допълнение срещат и стереотипни ограничения и социална стигма при сезиране на компетентните органи. Тя подчерта, че между 2023 г. и 2024 г. броят на пострадалите мъже е нараснал с 16%.

Делчева заяви още, че въпреки това, че насилието се среща често, липсва надеждна статистика за него, особено при децата и хората с увреждания. Проблемът с домашното насилие трябва да бъде разпознаваем, каза още тя.

Вярвам, че утвърденият Координационен механизъм ще създаде работеща среда с конкретни ангажименти за всички институции, допълни Делчева и заяви, че приемането на механизма е силен сигнал, че домашното насилие е нетърпимо.

Очакваме в началото на 2026 г. да заработи национална система за информация за превенция и защита от домашното насилие, отбеляза още омбудсманът.

Според Делчева за борбата с насилието е важно да бъде създадена обществена среда за нетърпимост към посегателството. Необходими са обучителни програми и кампании, заключи общественият защитник.