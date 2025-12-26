Подробно търсене

Ива Кръстева
Центърът на Далас Антъни Дейвис ще пропусне няколко мача заради контузия
снимка: AP Photo/Sam Hodde
Далас,  
26.12.2025 23:00
 (БТА)

Центърът на Далас Маверикс Антъни Дейвис вероятно ще пропусне „няколко мача“ поради леко разтежение, съобщава ESPN.

Дейвис напусна с контузията във втория период при загубата в четвъртък със 116:126 от Голдън Стейт и не се върна на игрището.

32-годишният играч е обект на интереси от няколко отбора преди крайния срок за трансфери в НБА на 5 февруари.

10-кратният участник в Мача на звездите е играл само в 16 от 32 мача този сезон, като е постигал средно по 20,5 точки, 10,9 борби, 2,8 асистенции и 1,6 чадъра. Той също така е има травми на ахилеса, крака и прасеца.

Дейвис се присъедини към Маверикс в хитовата сделка миналия февруари, която изпрати суперзвездния гард Лука Дончич в Лос Анджелис Лейкърс.

/ИК/

