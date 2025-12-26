Подробно търсене

Ирак криминализира участието на гражданите си в руско-украинския конфликт

Специално за БТА от Екатерина Антонова
Ирак криминализира участието на гражданите си в руско-украинския конфликт
Ирак криминализира участието на гражданите си в руско-украинския конфликт
Войници от армията на Ирак участват във военен парад по време на церемония, отбелязваща осмата годишнина от победата над "Ислямска държава", 10 декември 2025 г. Снимка: AP Photo/Hadi Mizban
Кайро,  
26.12.2025 23:51
 (БТА)

Участието във войната между Русия и Украйна вече ще се смята за криминално деяние, заяви ръководителят на Висшия съдебен съвет на Ирак Файк Зидан на среща със съветника по националната сигурност Касим ал Араджи и членове на комисия за предотвратяване на набирането на иракски граждани за войници в чуждестранни армии, съобщи в. “Аш Шарк ал Аусат”. Иракчаните, които се присъединят към въоръжените сили на чужда държава без одобрението на правителството, са изправени пред наказание лишаване от свобода, изтъкна Зидан. 

В страната няма определена присъда за подобно нарушение, но миналата седмица съд в град Наджаф осъди на доживотен затвор иракчанин по обвинение в трафик на хора и принадлежност към международна престъпна организация, вербуваща иракски граждани да се бият на страната на Русия. 

Украинският посланик в Багдад Иван Довганич обвини Москва във набиране на иракчани. Миналата седмица украинското правителство изпрати писмо до иракския кабинет, в което приветства криминализирането на подобна дейност. В писмото се посочва, че украинските власти са арестували иракски гражданин, който се е сражавал за Русия. Украйна отрече неофициалната информация, че също е вербувала иракчани. 

Руският посланик в Багдад Елбрус Кутрашев призна, че иракски бойци са се присъединили към руската армия. В разговор с медиите той отказа да назове точни цифри, но каза, че вербуваните са не повече от няколко стотин, а четирима или петима за загубили живота си. 

Руският закон позволява на всеки чуждестранен гражданин, който пребивава в Русия и говори руски език да се включи в армията, като заплатата е между 2500 и 3000 долара. 

Критици на иракските власти изтъкват, че младежите в страната са изкушени да участват в чужди конфликти, заради липсата на възможности за работа в собствената им държава. 

/ВД/

Свързани новини

27.12.2025 19:54

Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл

Президентът на Русия Владимир Путин посети тази сутрин един от командните пунктове на руските сили в Украйна, заяви пресслужбата на Кремъл, цитирана от световните агенции.
27.12.2025 02:05

Зеленски съобщи за нова заплаха от руски атаки от територията на Беларус

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА.
17.12.2025 14:58

Отмененото решение на Ирак да определи "Хизбула" и хусите като терористични организации може да е знак за края на ерата на милициите, пише арабско издание

Суматохата около вече отмененото решение на Ирак да включи ливанската шиитска групировка "Хизбула" и йеменските хуси към списъка си с терористични организации може да е знак за края на ерата на милициите - нещо дълго време смятано за невъзможно, пише в. "Нешънъл".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:05 на 29.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация