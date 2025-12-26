Ирак криминализира участието на гражданите си в руско-украинския конфликт

Участието във войната между Русия и Украйна вече ще се смята за криминално деяние, заяви ръководителят на Висшия съдебен съвет на Ирак Файк Зидан на среща със съветника по националната сигурност Касим ал Араджи и членове на комисия за предотвратяване на набирането на иракски граждани за войници в чуждестранни армии, съобщи в. “Аш Шарк ал Аусат”. Иракчаните, които се присъединят към въоръжените сили на чужда държава без одобрението на правителството, са изправени пред наказание лишаване от свобода, изтъкна Зидан.

В страната няма определена присъда за подобно нарушение, но миналата седмица съд в град Наджаф осъди на доживотен затвор иракчанин по обвинение в трафик на хора и принадлежност към международна престъпна организация, вербуваща иракски граждани да се бият на страната на Русия.

Украинският посланик в Багдад Иван Довганич обвини Москва във набиране на иракчани. Миналата седмица украинското правителство изпрати писмо до иракския кабинет, в което приветства криминализирането на подобна дейност. В писмото се посочва, че украинските власти са арестували иракски гражданин, който се е сражавал за Русия. Украйна отрече неофициалната информация, че също е вербувала иракчани.

Руският посланик в Багдад Елбрус Кутрашев призна, че иракски бойци са се присъединили към руската армия. В разговор с медиите той отказа да назове точни цифри, но каза, че вербуваните са не повече от няколко стотин, а четирима или петима за загубили живота си.

Руският закон позволява на всеки чуждестранен гражданин, който пребивава в Русия и говори руски език да се включи в армията, като заплатата е между 2500 и 3000 долара.

Критици на иракските власти изтъкват, че младежите в страната са изкушени да участват в чужди конфликти, заради липсата на възможности за работа в собствената им държава.