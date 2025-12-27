Международно признатото правителство на Йемен поиска помощ от водената от Саудитска Арабия коалиция срещу сепаратистите

site.btaМеждународно признатото правителство на Йемен поиска помощ от водената от Саудитска Арабия коалиция срещу сепаратистите
Признатото от международната общност правителство на Йемен днес поиска коалицията, водена от съюзника му Саудитска Арабия, да предприеме „военни мерки“ в подкрепа на йеменските сили в територията, която е изцяло под контрола на сепаратисти, предаде Франс прес.
Властите изпратиха молбата си до Рияд с цел да „защитят невинните граждани в провинция Хадрамаут и да помогнат на въоръжените сили да възстановят спокойствието“, съобщи държавната новинарска агенция САБА.
Сепаратистите от Южния преходен съвет по-рано обвиниха Саудитска Арабия, че са нанесли въздушни удари срещу техни позиции.
/ВД/
