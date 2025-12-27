Подробно търсене

Международно признатото правителство на Йемен поиска помощ от водената от Саудитска Арабия коалиция срещу сепаратистите

Валерия Динкова
Поддръжници на Южния преходен съвет по време на шествие в Аден, 25 декември 2025 г., Снимка: АП
Рияд,  
27.12.2025 00:37
Признатото от международната общност правителство на Йемен днес поиска коалицията, водена от съюзника му Саудитска Арабия, да предприеме „военни мерки“ в подкрепа на йеменските сили в територията, която е изцяло под контрола на сепаратисти, предаде Франс прес.

Властите изпратиха молбата си до Рияд с цел да „защитят невинните граждани в провинция Хадрамаут и да помогнат на въоръжените сили да възстановят спокойствието“, съобщи държавната новинарска агенция САБА.

Сепаратистите от Южния преходен съвет по-рано обвиниха Саудитска Арабия, че са нанесли въздушни удари срещу  техни позиции.

Свързани новини

27.12.2025 17:03

Саудитска Арабия предупреди, че може да предприеме действия срещу йеменските сепаратисти

Саудитска Арабия предупреди днес сепаратистите в южната част на Йемен, че може да предприеме действия срещу тях, ако не се изтеглят от територия, която наскоро са превзели, предаде ДПА.
27.12.2025 03:02

Рубио призова за сдържаност на фона на ескалацията на насилието в Йемен

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио снощи призова за „сдържаност“ на фона на ескалацията на насилието в Йемен, но избегна заемането на страна между Саудитска Арабия и ОАЕ – двама ключови партньори на Вашингтон, замесени в конфликта, предаде Франс прес.
26.12.2025 08:35

ОАЕ приветстват усилията на Саудитска Арабия за сигурността в Йемен, обяви външното министерство на обединените емирства

Обединените арабски емирства приветстват усилията на Саудитска Арабия за поддържане на сигурността и стабилността в Йемен, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на външното министерство на ОАЕ от днес.
25.12.2025 10:29

Саудитска Арабия заяви, че йеменска сепаратистка група трябва да изтегли силите си от превзетите от нея провинции в Йемен

Саудитска Арабия заяви днес, че продължава да се надява, че основната сепаратистка група в южната част на Йемен ще сложи край на ескалацията в южната част на страната, територията на която вече е разделена между две враждуващи администрации от началото на гражданската война преди повече от десет години, предаде Ройтерс.
23.12.2025 13:10

Бунтовниците хуси и йеменското правителство ще разменят общо близо 3000 военнопленници

Бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран, и правителството на Йемен, ползващо се с поддръжката на международната общност, се споразумяха да да осъществят размяна на затворници, която засяга общо близо 3000 военнопленници от двата лагера, заявиха представители на двете страни в конфликта, цитирани от Франс прес.

