Хърватският президент Зоран Миланович смята, че западните лидери дават "дяволски" съвети на Украйна

Хърватският президент Зоран Миланович нарече днес "дяволски" съветите на западните лидери към Украйна да не приема мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп и Русия, съобщава агенция ХИНА.
„Това тяхното население ли е? Кой има земното и божествено право да взима това решение без украинците? Нека те (украинците) решат, но отстрани да суфлирам, че никой не бива да приема това, което е предложено от Доналд Тръмп и Русия, каква е цената?“, коментира Миланович пред журналисти. „Това е наистина дяволско, сатанистко дори, да не казвам неморално. Какво право имам да съветвам някого – не приемай това, съответно продължавай да умираш", попита реторично Миланович и допълни, че "точно това се случва - хората умират и териториите се губят“.
По-рано днес френският президент Еманюел Макрон каза, че мирният план на Тръмп на този етап върви в правилната посока, но е по-приемлив за Русия и затова се нуждае от подобрение, за да бъде приемлив и за Украйна и Европа.
Миланович коментира, че повечето европейски лидери нямат никакво влияние, но „това не им пречи да говорят и да разпространяват хаос“. Той повтори своята теза, че войната в Украйна е "прокси война" между Вашингтон и Москва и ще бъде разрешена само чрез споразумение между тях.
