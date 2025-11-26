Подробно търсене

Екоактивисти, блокирали летището в Хамбург, бяха осъдени да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро

Николай Велев
Участници в акцията на "Последно поколение" на летището в Хамбург на 13 юли 2023 г. Снимка: Бодо Маркс/ДПА чрез АП
Хамбург,  
26.11.2025 05:32
 (БТА)

Германски съд постанови, че 10 екоактивисти от организацията "Последно поколение" ще трябва да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро заради щети, причинени от акция, при която са блокирали летището в Хамбург, предаде радио "Дойчланд рундфунк".

Освен това те ще трябва да поемат разноските по делото, които възлизат на близо 700 000 евро.

Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.

На 13 юли 2023 г. екоактивистите успяват прескачат ограда на летището в Хамбург и четирима от тях се залепят на една от пистите. Според съобщения в някои медии заради действията им са били отменени 57 полета. В акцията са участвали четири жени и шестима мъже на възраст между 19 и 63 г.

Делото е заведено от авиокомпанията "Юроуингс" (Eurowings) от името на "Луфтханза груп" (Lufthansa Group).

Решението на Окръжния съд в Хамбург не е окончателно и може да бъде обжалвано.

/НВ/

Свързани новини

30.10.2025 14:54

АПА: 42 членове на екоактивистката група "Последно поколение" са с повдигнати обвинения в Австрия

Прокуратурата във Виена повдигна обвинения на 40 членове на екоактивисткото движение "Последно поколение" за тежки имуществени щети, както и на двама бивши членове на групата за по-леки материални щети, предаде австрийската новинарска агенция АПА.
26.02.2025 19:57

Екоативистите от "Последно поколение" смениха името си на "Ново поколение"

Германските климатични активисти от групата "Последното поколение" смениха името си и в бъдеще групата ще се нарича "Ново поколение", каза един от нейните говорители Рафаел Телен пред германското списание "Шпигел".
15.08.2024 09:50

Екоактивисти спряха полети в Германия

Полетите в графика на летището, което обслужва германските градове Кьолн и Бон, както и на това в Нюрнберг, са преустановени, докато полицията търси начин да се справи с протестите, организирани от екоактивисти от климатичното движение "Последно поколение" (Last Generation), предаде ДПА, като се позова на представители на аерогарите и на полицията.
02.12.2022 21:17

Германските екоактивисти от движението "Последно поколение" обявиха още демонстрациите от понеделник

Германските екоактивисти от движението "Последно поколение" планират да възобновят и засилят демонстрациите си от понеделник в Берлин и Мюнхен, както и на други места, съобщи ДПА.
24.11.2022 23:29

Екоактивисти затвориха основното летище в Берлин за два часа

Активисти от екологичната организация "Ласт дженерейшън" ("Последно поколение") причиниха спиране на полетите на основното летище в Берлин "Бранденбург" за близо два часа днес, след като успяха да излязат на пистите, предаде ДПА.
24.11.2022 22:19

Берлинско летище бе затворено за кратко заради навлизане на екоактивисти на пистите

Нормалната работа на берлинското летище "Бранденбург" бе възстановена, след като за кратко то бе затворено днес за излитащи и кацащи самолети заради неразрешено навлизане на външни лица, предаде Ройтерс.

