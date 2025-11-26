Петнадесетата юбилейна церемония на Националната програма „За жените в науката" ще се състои в БАН

Петнадесетата юбилейна церемония на Националната програма „За жените в науката" ще се състои днес, 26 ноември, в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН), съобщиха организаторите.

За първи път събитието ще се проведе в две части. От 16.30 до 18.00 ч. ще се състои панелна дискусия „Светът има нужда от наука, а науката от жени" с участието на вдъхновяващи български жени иноватори, последвана от коктейл. От 18.00 до 19.30 ч. ще се проведе официалната церемония по награждаване на тазгодишните три лауреатки.

Сред специалните гости на церемонията са вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, председателят на Националната комисия за ЮНЕСКО-България Елена Шекерлетова, председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева и генералният директор на "Л'Ореал" за региона Адриатика-Балкани Максимилиано Френца, посочиха организаторите.

Панелната дискусия ще покаже как български жени-лидери превръщат научните пробиви в реални иновации - от изкуствен интелект в медицината и епигенетиката до устойчиви водородни технологии и персонализирано здраве. Сред панелистите ще бъдат проф. Милена Георгиева – съосновател на EPIX AI и лидер в епигенетиката и изкуствения интелект за дълголетие, доц. Елисавета Кирилова - водещ изследовател в областта на устойчивите водородни технологии и енергийния преход, д-р Росица Паунова - учен от Медицинския университет в Пловдив и първият изследовател в страната, приложил изкуствен интелект в психиатричната диагностика, и Боряна Герасимова - предприемач, превръщащ ДНК анализа в персонализирана превенция.

Както БТА съобщи, на 22 май вицепрезидентът Илияна Йотова откри на Моста на НДК в София изложба, посветена на 15-годишнината на Националната програма „За жените в науката". По думите на Йотова, изложбата е уникална и не е правена подобна никога досега. Вицепрезидентът посочи, че изложбата е преди всичко признание за 39-те български жени учени, отличени през годините в рамките на националната програма.

/ИПД