Журналистката и писателка Катерина Хапсали ще представи днес новата си книга „Индрише"

site.btaЖурналистката и писателка Катерина Хапсали ще представи днес новата си книга „Индрише"
Журналистката и писателка Катерина Хапсали ще представи новата си книга „Индрише" днес, 26 ноември, в клуб „Грамофон“, съобщават издателите от „Колибри".
По техни думи „Индрише“ е история, разказана полифонично на единайсет гласа, в която всеки герой звучи автентично и разтърсва със своята лична съдба - неделима частица от онзи пъзел, който непрестанно подреждаме в търсенето на смисъл.
Книгата разказва за Капитан Беноа, преуспял мъж с интересно минало, който решава да покани в имението си няколко свои съученици от гимназията. Той обаче не подозира, че сантименталната идея – някогашните приятели заедно да приготвят сладко от смокини, ще претърпи неочакван обрат.
Издателите отбелязват, че Катерина Хапсали е създала болезнено откровена книга за липсите, които всички носим в себе си, и за неистовото желание да ги попълним или поне да ги маскираме пред света.
„Индрише“ е разказ за опита да съхраним всичко важно в „бурканчето“ на живота си, и за препятствията, които неизбежно срещаме по пътя, допълват те.
Катерина Хапсали е автор на романите „Гръцко кафе“ и „Сливовиц“, сборниците с разкази „Хора“ и „Вкусни разкази“, както и на „През девет планини“ - сборник със стихотворения. За романа си „Гръцко кафе“ тя спечели награда „Перото“ в категория „Проза“ за 2015 година, както и отличието „Цветето на Хеликон“ за 2016 година.
/ЕМС/
/ТС / ВБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина