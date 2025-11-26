Журналистката и писателка Катерина Хапсали ще представи днес новата си книга „Индрише"

Журналистката и писателка Катерина Хапсали ще представи новата си книга „Индрише" днес, 26 ноември, в клуб „Грамофон“, съобщават издателите от „Колибри".

По техни думи „Индрише“ е история, разказана полифонично на единайсет гласа, в която всеки герой звучи автентично и разтърсва със своята лична съдба - неделима частица от онзи пъзел, който непрестанно подреждаме в търсенето на смисъл.

Книгата разказва за Капитан Беноа, преуспял мъж с интересно минало, който решава да покани в имението си няколко свои съученици от гимназията. Той обаче не подозира, че сантименталната идея – някогашните приятели заедно да приготвят сладко от смокини, ще претърпи неочакван обрат.

Издателите отбелязват, че Катерина Хапсали е създала болезнено откровена книга за липсите, които всички носим в себе си, и за неистовото желание да ги попълним или поне да ги маскираме пред света.

„Индрише“ е разказ за опита да съхраним всичко важно в „бурканчето“ на живота си, и за препятствията, които неизбежно срещаме по пътя, допълват те.

Катерина Хапсали е автор на романите „Гръцко кафе“ и „Сливовиц“, сборниците с разкази „Хора“ и „Вкусни разкази“, както и на „През девет планини“ - сборник със стихотворения. За романа си „Гръцко кафе“ тя спечели награда „Перото“ в категория „Проза“ за 2015 година, както и отличието „Цветето на Хеликон“ за 2016 година.

/ЕМС/