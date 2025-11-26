Подробно търсене

Николай Велев
Швеция заяви, че иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в руска територия
Изтребител "JAS 39 Грипен" на шведските ВВС. Снимка: Patric Soderstrom/TT News Agency via AP
Стокхолм,  
26.11.2025 03:30
 (БТА)
Шведската армия иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в територията на Русия, заяви министърът на отбраната на скандинавската страна Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.

В приет тази седмица от правителството доклад, шведските въоръжени сили заявяват, че искат оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да им осигурят възможността да нанасят удари по критична инфраструктура, разположени надалеч зад вражеските линии.

"Опитът от войната в Украйна показва, че Русия активно развива възможностите си за удари на голямо разстояние с крилати и  балистични ракети, както и с дронове, каза Йонсон. "Трябва да изградим по-голяма възпираща сила срещу тази заплаха", добави той.

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 км. Шведските военновъздушни сили са поръчали крилати ракети "Таурус", които могат да поразяват цели, отдалечени на до 500 км, но Йонсон посочи, че може да се обмисли и придобиването на други системи.

Шведският министър също така заяви, че се очаква през следващите пет години Русия да увеличи военния си капацитет, поради което Швеция трябва да засили противовъздушната си отбрана и разузнавателните си способности. 

/НВ/

06.11.2025 19:40

Швеция може да помогне за финансирането на сделката за изтребители „Грипен“ за Украйна, заяви шведският министър на отбраната

Швеция и Украйна напредват във финансирането на голяма сделка, която би могла да включи продажбата на Киев на до 150 изтребителя „Грипен“ Е, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон и добави, че Стокхолм би могъл да финансира част от сделката чрез военна помощ, предаде Ройтерс.
15.10.2025 15:12

Шведската армия заяви, че следи руска подводница в Балтийско море

Шведската армия обяви днес, че следи руска подводница, влязла в Балтийско море ден по-рано, като посочи, че става въпрос за "рутинна операция" в сътрудничество с военните си съюзници, предаде Франс прес.
09.01.2025 10:03

Швеция ще купи танкове за 2 млрд. долара, обяви министърът на отбраната

Шведската армия ще закупи танкове от германско-френския производител на отбранителна техника Ка Ен Де Ес (KNDS) за близо 2 милиарда долара - 22 млрд. шведски крони (1,97 млрд. долара), съобщи министърът на отбраната Пол Йонсон пред шведската телевизия Ес Ве Те (SVT), предаде Ройтерс.

Към 04:48 на 26.11.2025 Новините от днес

