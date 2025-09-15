Подробно търсене

Шведското правителство ще увеличи догодина военните разходи с 2,44 милиарда евро

Николай Станоев, Елена Инджева (стажант)
Шведското правителство ще увеличи догодина военните разходи с 2,44 милиарда евро
Шведското правителство ще увеличи догодина военните разходи с 2,44 милиарда евро
Танк "Леопард 2" по време на военни учения в Швеция, 24 февруари 2023 г. Снимка: Andreas Sjolin/ТТ чрез АП
Стокхолм,  
15.09.2025 15:36
 (БТА)

Шведското правителство съобщи днес, че ще увеличи военните разходи в бюджета за следващата година с 26,6 милиарда шведски крони (2,44 милиарда евро), предаде Ройтерс.

"Сега ние предприемаме следващата голяма стъпка към оборудването на шведската" армия, каза премиерът Улф Кристершон на пресконференция.

Управляващата дясна коалиция възнамерява да внесе на 22 септември в парламента своя законопроект за бюджета за 2026 г., отбелязва Ройтерс.

Шведското правителство планира да увеличи бюджета за отбрана с 18% спрямо тази година. В резултат военните разходи ще достигнат 2,8% от брутния вътрешен продукт (БВП), което ще ги доближи до новото целево равнище на НАТО от 3,5% от БВП.

Увеличението на средствата за отбрана ще бъде използвано за ново оборудване, например системи за противовъздушна отбрана, артилерия, бойни кораби и тактически транспортни самолети. Също така е предвидено повишаване на заплатите на офицерите и наборниците, посочва Ройтерс.

/НС/

Свързани новини

12.09.2025 13:24

Дания заложи на европейски системи за ПВО

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 58 млрд. крони (прибл. 15.2 млрд. лв.), което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на кралството, заяви датският министър на отбраната, цитиран от Ройтерс.
09.09.2025 16:02

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитноракетни комплекси, съобщи Стокхолм

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитноракетни комплекси „Пьорун“ („Перун“) за три милиарда крони (прибл. 530 млн. лв.), съобщи министърът на отбраната на скандинавското кралство Пал Йонсон в социалната мрежа „Екс“, предаде Ройтерс. Борят на
06.08.2025 11:55

НАТО ще координира редовни и големи доставки на оръжие за Украйна, закупено в САЩ

НАТО започна да координира редовни доставки на големи пакети оръжейна помощ за Украйна, след като Нидерландия обяви, че ще предостави ракетни комплекси за противовъздушна отбрана, боеприпаси и друга подкрепа на стойност 500 милиона евро (578 млн.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:56 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация