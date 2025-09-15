Шведското правителство ще увеличи догодина военните разходи с 2,44 милиарда евро

Шведското правителство съобщи днес, че ще увеличи военните разходи в бюджета за следващата година с 26,6 милиарда шведски крони (2,44 милиарда евро), предаде Ройтерс.

"Сега ние предприемаме следващата голяма стъпка към оборудването на шведската" армия, каза премиерът Улф Кристершон на пресконференция.

Управляващата дясна коалиция възнамерява да внесе на 22 септември в парламента своя законопроект за бюджета за 2026 г., отбелязва Ройтерс.

Шведското правителство планира да увеличи бюджета за отбрана с 18% спрямо тази година. В резултат военните разходи ще достигнат 2,8% от брутния вътрешен продукт (БВП), което ще ги доближи до новото целево равнище на НАТО от 3,5% от БВП.

Увеличението на средствата за отбрана ще бъде използвано за ново оборудване, например системи за противовъздушна отбрана, артилерия, бойни кораби и тактически транспортни самолети. Също така е предвидено повишаване на заплатите на офицерите и наборниците, посочва Ройтерс.