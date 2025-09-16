Подробно търсене

Зеленски призова за доставяне на обещаните системи за противовъздушна отбрана преди зимата

Асен Георгиев
Зеленски призова за доставяне на обещаните системи за противовъздушна отбрана преди зимата
Зеленски призова за доставяне на обещаните системи за противовъздушна отбрана преди зимата
Украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция. Снимка: Ukrainian Presidential Press Office via AP.
Киев,  
16.09.2025 00:01
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ.

"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия. 

По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

„Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност“, каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.

"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.

Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.

/АМ/

Свързани новини

15.09.2025 05:18

Русия тества Запада, натискът трябва да бъде засилен, заяви германският външен министър

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че Русия трябва да бъде подложена на по-голям натиск след последните нарушения на въздушното пространство на Полша и случаите в Румъния, и предупреди Москва, че НАТО ще реагира решително, предаде ДПА.
12.09.2025 13:24

Дания заложи на европейски системи за ПВО

Дания планира да закупи системи за противовъздушна отбрана на стойност 58 млрд. крони (прибл. 15.2 млрд. лв.), което представлява най-голямата поръчка на оръжия в историята на кралството, заяви датският министър на отбраната, цитиран от Ройтерс.
12.09.2025 13:23

Русия обяви за неприятелски плановете на Дания да изгради украинско производствено съоръжение за ракети с голям обсег

Русия осъди плановете на Дания да изгради на своя територия украинско производствено съоръжение за гориво за ракети с голям обсег, като заяви, че тази стъпка ще увеличи риска от ескалация и ще доведе до още кръвопролития в Украйна, предаде
12.09.2025 12:44

Министърът на отбраната на Украйна посети тренировъчен полигон във Великобритания, където се обучават украински военнослужещи

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал посети тренировъчен полигон във Великобритания, където се обучават украински военнослужещи, предаде Укринформ.
06.09.2025 23:29

Зеленски заяви, че близо 60 процента от украинските оръжия са собствено производство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че почти 60 процента от оръжията, използвани от украинската армия, се произвеждат в Украйна, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в традиционното си вечерно обръщение към нацията, че това означава преизпълнение на нормата, поставена от него преди два месеца.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:06 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация