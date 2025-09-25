Подробно търсене

Владимир Арангелов
Дания е свързала полетите на дронове на летищата ѝ с „държавен актьор“, каза латвийският външен министър; Русия отрече да е свързана
Министърът на външните работи на Латвия Байба Браже. Снимка: AP/Darko Bandic
Копенхаген,  
25.09.2025 19:33
 (БТА)
Дания е информирала съюзниците си от НАТО, че полетите на дронове, заради които бе спряна работата на две летища, са били свързани с неуточнени „държавни актьори“, заяви днес министърът на външните работи на Латвия Байба Браже, цитирана от Ройтерс.

„Датското правителство каза, че става въпрос за управлявана от държава дейност“, каза Браже, визирайки снощните прелитания на дронове. „Така че ще чакаме допълнителни оценки от датските ни колеги, но за съюзниците е много ясно…, че всички трябва да инвестираме в способности за противодействие на дронове“, добави тя в изказване в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Прелитанията принудиха летище Олборг, което се използва за частни и за военни полети, да спре работа за три часа, а второто по големина летище в Дания – Билунд – спря работа за час, каза местната полиция. Дронове са били забелязани и над военновъздушната база „Скидструп“, където са разположени датските изтребители Ф-16 и Ф-35, както и над военен обект в Холстебро, потвърди полицията.

Министерството на външните работи на Дания към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс. Министърът на отбраната на страната Троелс Лун Поулсен по-рано каза, че става въпрос за хибридни атаки, целящи да всеят страх. Той не идентифицира извършителите.

Датският премиер Мете Фредериксен свърза подобен случай в понеделник вечерта, при който летището в Копенхаген също спря работа, с предполагаеми дейности на руски дронове в цяла Европа, но не предостави доказателства за това.

Руското посолство в Копенхаген днес нарече абсурдни спекулации твърденията, че Москва е свързана с полетите на дронове в Дания.

/ГГ/

