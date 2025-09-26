Подробно търсене

Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица

Алексей Маргоевски
Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица
Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен (вдясно) и министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен дават днес пресконференция в Копенхаген. Снимка: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP
Стокхолм,  
26.09.2025 21:15
 (БТА)
Дания приема предложените от съседна Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на Европейския съюз, която ще се състои в Копенхаген следващата седмица, обяви днес датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Шведският министър-председател Улф Кристершон предложи подкрепата на страната си след няколко прелитания над граждански и военни летища в Дания тази седмица, които нарушиха въздушния трафик, особено в столицата Копенхаген.

"Швеция предложи да предостави на Дания военни средства за борба с дронове. Дания, разбира се, прие тази оферта", написа министерството в "Екс".

Дания, която председателства Съвета на Европейския съюз до края на годината, ще бъде домакин на неформална среща на европейските държавни и правителствени ръководители и на срещата на върха на Европейската политическа общност в сряда и четвъртък.

"Предложихме на Дания да им помогнем с шведските военни способности за борба с дронове, за да гарантираме, че срещите могат да се проведат“, предложи Кристершон по шведския телевизионен канал Tе Фау 4.

През последните месеци Швеция инвестира масирано в придобиването на системи за противовъздушна отбрана.

"Само през последните месеци поръчахме системи за противовъздушна отбрана за над 10 млрд. крони, способни да се борят както с дронове, така и със самолети, и инвестираме в нови средства срещу дронове", посочи от своя страна в съобщение до АФП шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

Той спомена по-конкретно проекта Локе (Loke), мобилна система за борба с дронове, разработена за 84 дни от шведската отбранителна промишленост, включително от компанията "Сааб", в сътрудничество с шведските въоръжени сили. 

/НС/

26.09.2025 17:43

Европейски нюзрум: Европейският съюз залага на дронове и изкуствен интелект, за да си гарантира преимущество в отбраната от ново поколение

С нарастващите заплахи от дронове и други технологии Европа преосмисля ролята им на бойното поле. Готов ли е Европейският съюз за технологична война? Този въпрос поставя материал на Европейския нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.
26.09.2025 17:26

Дания няма планове да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, заяви Копенхаген

Дания няма намерение да задейства член 4 от Северноатлантическия договор след нахлуването на безпилотни летателни апарати в близост до граждански и военни обекти, довело до затварянето на въздушното пространство на страната тази седмица, предаде
26.09.2025 17:04

Държави от ЕС, включително България, заявиха, че изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет, заяви еврокомисарят по отбраната

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия "е приоритет" за няколко държавни от ЕС, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.
25.09.2025 19:33

Дания е свързала полетите на дронове на летищата ѝ с „държавен актьор“, каза латвийският външен министър; Русия отрече да е свързана

Дания е информирала съюзниците си от НАТО, че полетите на дронове, заради които бе спряна работата на две летища, са били свързани с неуточнени „държавни актьори“, заяви днес министърът на външните работи на Латвия Байба Браже, цитирана от Ройтерс.
25.09.2025 17:53

Датски служители смятат, че прелитането на дронове над четири датски летища цели да всее страх и разделение

Дронове прелетяха над четири датски летища през изминалата нощ, което е поредният случай на необяснима дейност на дронове, която предизвика опасения за сигурността в Северна Европа на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес.
25.09.2025 12:03

Дания заяви, че летищата ѝ са станали обект на хибридна атака; страната ще подсили способностите си за борба с дронове

Дроновете, забелязани през последните дни над няколко датски летища, са били част от хибридна атака, която вероятно е била организирана от професионалисти, заяви датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, цитиран от ДПА.

