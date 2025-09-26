Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица

Дания приема предложените от съседна Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на Европейския съюз, която ще се състои в Копенхаген следващата седмица, обяви днес датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Шведският министър-председател Улф Кристершон предложи подкрепата на страната си след няколко прелитания над граждански и военни летища в Дания тази седмица, които нарушиха въздушния трафик, особено в столицата Копенхаген.

"Швеция предложи да предостави на Дания военни средства за борба с дронове. Дания, разбира се, прие тази оферта", написа министерството в "Екс".

Дания, която председателства Съвета на Европейския съюз до края на годината, ще бъде домакин на неформална среща на европейските държавни и правителствени ръководители и на срещата на върха на Европейската политическа общност в сряда и четвъртък.

"Предложихме на Дания да им помогнем с шведските военни способности за борба с дронове, за да гарантираме, че срещите могат да се проведат“, предложи Кристершон по шведския телевизионен канал Tе Фау 4.

През последните месеци Швеция инвестира масирано в придобиването на системи за противовъздушна отбрана.

"Само през последните месеци поръчахме системи за противовъздушна отбрана за над 10 млрд. крони, способни да се борят както с дронове, така и със самолети, и инвестираме в нови средства срещу дронове", посочи от своя страна в съобщение до АФП шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

Той спомена по-конкретно проекта Локе (Loke), мобилна система за борба с дронове, разработена за 84 дни от шведската отбранителна промишленост, включително от компанията "Сааб", в сътрудничество с шведските въоръжени сили.