Дронове са били забелязани миналата седмица над корабостроителница и електроцентрала в Германия, казаха местните власти

Владимир Арангелов
Дронове са били забелязани миналата седмица над корабостроителница и електроцентрала в Германия, казаха местните власти
Дронове са били забелязани миналата седмица над корабостроителница и електроцентрала в Германия, казаха местните власти
Електроцентралата в германската провинция Шлезвиг-Холщайн, 1 октомври 2025 година. Снимка: Marcus Golejewski/dpa чрез AP
Кил, Германия,  
01.10.2025 19:51
 (БТА)
Дронове са били забелязани миналата седмица над критична инфраструктура в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Провинцията граничи с Дания, където през изминалата седмица около летища бяха забелязани множество дронове, което предизвика временни затваряния и сериозни опасения от страна на датски политици и съюзниците на страната от НАТО.

Това се случва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на НАТО, причинено от неотдавнашните руски нахлувания във въздушното пространство на алианса в Полша, Румъния и Естония.

Министърът на вътрешните работи на Шлезвиг-Холщайн Забине Сютерлин-Вак днес заяви пред законодателния орган на провинцията, че експертите са изключили варианта за нелегални дронове в повечето от случаите през нощта на миналия петък, тъй като се е оказало, че става дума за самолети, вертолети и законни дронове.

Не е изяснено все още какви са били някои от летателните апарати, включително забелязаните над военни обекти и прокуратурата е започнала разследване, добави тя.

Премиерът на провинцията Даниел Гюнтер каза, че е очевидно, че „полетите на дронове в различни страни от ЕС, Германия и тук, в Шлезвиг-Холщайн през последните седмици и месеци, имат за цел основно да причинят несигурност и дестабилизация“.

„Точно както дезинформацията в интернет, шпионажа и опитите за саботаж, това са способи за хибридна война“, добави той.

„Нуждаем се от ефективна и функционираща отбрана от дронове в Германия колкото се може по-скоро, за да защитим критичната си инфраструктура и населението“, каза още Гюнтер.

За дроновете над Германия първо съобщи сп. „Шпигел“, според което дронове са прелетели миналата седмица над електроцентрала в Кил, университетска болница и корабостроителницата на „ТисенКруп Марийн Системс“ (ThyssenKrupp Marine Systems).

Според информацията на списанието някои от доновете летели във формация около „дрон-майка“.

Сред другите цели на дроновете били сградата на местния парламент в Кил и рафинерия в Хайде, посочи „Шпигел“, като се позова на източници от службите за сигурност.

Случаи, свързани с дронове, през последните дни предизвикаха дебат в Германия относно това как властите трябва да реагират от законова гледна точка и на фона на опасенията, че свалянето на летателните апарати би могло да доведе до падане на отломки в населени райони, отбелязва ДПА.

Свързани новини

01.10.2025 18:56

Дания предупреди, че Русия води хибридна война срещу Европа, а лидерите на ЕС обсъждат изграждането на "стена срещу дронове"

Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи, предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, докато домакинстваше срещата на върха на лидерите на Европейския съюз в Копенхаген, предаде Асошиейтед прес. 
01.10.2025 18:14

Френските власти блокираха танкер от "сенчестия флот" на Москва

Танкер от руския "сенчест флот", блокиран край френското крайбрежие и заподозрян в участие в прелитане на дронове над Дания, е извършил "много сериозни нарушения", заяви Еманюел Макрон, след като френските власти започнаха съдебно разследване по
30.09.2025 18:25

Финландия няма да се поддаде на опитите за дестабилизация чрез дронове, каза министърът на отбраната

Финландският министър на отбраната Анти Хякянен каза днес, че страната му няма да се поддаде на опитите за дестабилизация чрез дронове и други хибридни атаки, предаде Франс прес.
30.09.2025 15:28

Украйна разполага военна мисия в Дания за обмен на опит в борбата с дронове

Украинската армия започна разполагането на своя мисия в Дания за споделяне между Киев и Копенхаген на украинския опит в сферата на противодронната отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикация на президента Володимир Зеленски в Телеграм.
30.09.2025 15:27

Дания повишава нивото на сигурност за енергийните си съоръжения

Дания засилва нивото на сигурност на енергийните си съоръжения предвид рискове за саботаж и хибридни атакаи, обяви днес министерството на енергетиката на страната след засичането на многобройни дронове във въздушното ѝ пространство, предаде Франс
30.09.2025 10:16

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, каза Фон дер Лайен

Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
29.09.2025 12:58

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания, а Франция изпраща хеликоптер

Швеция ще подкрепи Дания с противодроновеи системи във връзка със срещите на високо равнище в Копенхаген тази седмица, след като миналата седмица заради дронове Дания бе принудена да затвори няколко летища, каза днес шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от Ройтерс.
28.09.2025 15:47

Дания затваря въздушното си пространство за цивилни дронове заради срещата на върха на ЕС в Копенхаген

Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия следващата седмица, за да гарантира сигурността на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, обяви датското министерството на транспорта, цитирано от Франс прес.
28.09.2025 13:41

Литва призова да се използва експертният опит на Украйна в борбата с дроновете, след като събра 1 милион евро за Киев и откри своя база там

Литва демонстрира активност на източния фланг на НАТО през изминалата седмица в контекста на руската заплаха за региона на Балтийско море след навлизането на бойни самолети и дронове във въздушното пространство на Полша, Естония и Дания.
28.09.2025 12:25

Според генерал от НАТО Украйна подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия

Украйна значително е подобрила способността си да нанася удари по военни цели дълбоко на територията на Русия, заяви германският генерал-майор Майк Келер пред ДПА, като подчерта напредъка както при военния персонал, така и по отношение на оборудването и обучението.
27.09.2025 16:31

Норвегия също разследва възможни прелитания на дронове над най-голямата си военна база

Норвежката армия съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ Ф-35, предаде Франс прес, цитирайки военен говорител.
27.09.2025 16:19

Германия планира по-строги правила за сваляне на незаконно летящи дронове

Германия ще подобри способностите си за противодействие на заплахата от незаконни полети с дронове, предаде ДПА, като цитира изявление на министъра на вътрешните работи Александър Добринт след седмица на паника в Северна Европа.
26.09.2025 21:15

Дания приема предложените от Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на ЕС другата седмица

Дания приема предложените от съседна Швеция средства за борба с дронове с оглед на безопасното провеждане на срещата на върха на Европейския съюз, която ще се състои в Копенхаген следващата седмица, обяви датското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.
26.09.2025 19:11

Германска провинция разследва прелитания на дронове за възможен шпионаж

Министерството на вътрешните работи на германската провинция Шлезвиг-Холщайн заяви, че снощи е било засечено прелитане на дронове, което се разследва като възможен шпионаж и саботаж, предаде Ройтерс.
26.09.2025 17:43

Европейски нюзрум: Европейският съюз залага на дронове и изкуствен интелект, за да си гарантира преимущество в отбраната от ново поколение

С нарастващите заплахи от дронове и други технологии Европа преосмисля ролята им на бойното поле. Готов ли е Европейският съюз за технологична война? Този въпрос поставя материал на Европейския нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.
26.09.2025 12:50

Япония обмисля присъединяване към европейската коалиция за изграждане на стена срещу дронове в подкрепа на Украйна

Япония обмисля присъединяване към групата на европейските държави за изграждане на стена срещу дронове в подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу Русия, заяви японският министър на отбраната Ген Накатани, цитиран от агенция Киодо. 
25.09.2025 15:25

Германия и Европа са "в надпревара във въоръжаването", що се отнася до дроновете, заяви германският вътрешен министър

Германия и Европа са в "надпревара във въоръжаването", що се отнася до дроновете, заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от Франс прес.
24.09.2025 19:01

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви германският министър на отбраната

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА. "Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското
24.09.2025 14:22

Европейският проект за изтребител от шесто поколение е заплашен от провал

Френският самолетостроител "Дасо Авиасион" (Dassault Aviation) продължава да се отдръпва от съвместния европейски проект за изтребители "Бъдеща бойна въздушна система" (Future Combat Air System, FCAS). "Дасо" е в състояние да разработи самолета самостоятелно, заяви председателят на борда на директорите Ерик Трапие при откриването на фабрика в Сержи, близо до Париж, съобщи "Шпигел"."Дасо" не се отказва от водеща роля в проекта FCAS
22.09.2025 16:13

Ройтерс: Германия планира да лекува по 1000 ранени войници на ден в случай на конфликт с Русия

Германските въоръжени сили планират как да лекуват потенциално 1000 ранени войници на ден, ако избухне мащабен конфликт между НАТО и Русия, и на фона на дългогодишните предупреждения от страна на алианса, че Москва може да е в състояние да започне атака през 2029 г.
21.09.2025 14:56

Руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО трябва да бъдат сваляни, призова високопоставен германски депутат

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руските военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, предаде ДПА.
21.09.2025 14:38

Латвия става бастион на НАТО за противовъздушна отбрана с изкуствен интелект в рамките на операция "Източен страж“

Системите за отбрана от дронове в страните от НАТО се нуждаят от постоянно разработване, каза във вторник президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс, цитиран от Ройтерс. Той направи това изявление на съвместна пресконференция в Рига с финландския си колета Александер Стуб, който бе на двудневно посещение в балтийската република.
19.09.2025 22:12

Остри реакции в Европа след нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски бойни самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес "бързата и решителна" реакция на алианса след навлизането на руски бойни самолети във въздушното пространство на Естония, предаде Франс прес.

