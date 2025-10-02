Подробно търсене

Валерия Динкова
Китайският капитан на задържания край Франция кораб от руския сенчест флот ще бъде съден за неизпълнение на разпореждане на властите
Илюстративна снимка: AP Photo/Laurent Cipriani
Париж,  
02.10.2025 15:46
 (БТА)

Капитанът на кораба "Боракай" (Boracay), подозиран, че е част от руския сенчест флот, ще бъде съден в Брест (Западна Франция) на 23 февруари 2026 г. за "неизпълнение на разпореждане" на френските власти, след като те се качиха на борда на плавателния съд, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес.  

Френски морски командоси се качиха на кораба "Боракай", докато се намираше край френското крайбрежие в събота. Той плава под флага на Бенин, но се предполага, че принадлежи към флота, използван от Москва да заобикаля западните санкции, наложени върху руските продажби на петрол след инвазията в Украйна.

Френските съдебни власти започнаха разследване за "липса на доказателства за националността на кораба/флага" и "неизпълнение на разпореждане на властите", а след това постановиха задържане на "капитана и първия му – и двамата китайски граждани".

Прокуратурата впоследствие "реши да подложи на съдебно преследване само капитана", който получи "призовка да се яви пред наказателния съд в Брест", докато първият му помощник беше освободен, се казва в изявление на прокурора на Брест Стефан Келенбергер.

В изявлението не се уточнява дали капитанът е свободен да се движи и дали руският кораб ще може да възобнови пътуването си.

Освен многократните промени в регистрацията на кораба, съществуват и съмнения за възможното му участие в полетите на дронове, които нарушиха въздушния трафик над Дания в края на септември, край бреговете на която корабът се е намирал по време на инцидентите. Според специализирания уебсайт "Меритайм екзекютив", плавателният съд може да е служил като "площадка за излитане" или "примамка".

Разследването, започнато в Брест, обаче не е фокусирано върху тези инциденти, а само върху свързаните с морските нарушения. "Всеки друг аспект на този случай не попада в юрисдикцията на прокуратурата", подчерта Келенбергер в изявлението си.

Танкерът е един от флота от нелегални плавателни съдове, които позволяват на Русия да изнася петрол въпреки санкциите, отбелязва АФП. Нейният начин на действие – честа смяна на флага, неясни собственици, базирани в данъчни убежища, често изключени транспондери (предаватели) – я правят трудна за проследяване и за установяване на връзките ѝ с Москва.

Европейският съюз смята, че 444 кораба са част от тази мрежа.

/ВС/

