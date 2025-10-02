Подробно търсене

Кремъл заяви, че не разполага с информация за задържания край бреговете на Франция танкер

Владимир Арангелов
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Ramil Sitdinkov чрез AP
Москва,  
02.10.2025 20:04
 (БТА)
Кремъл не разполага с информация що за нефт транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в разговор с журналисти, цитиран от ТАСС.

„Не знам какъв е този нефт, какъв е неговият произход. Не разполагаме с информация за това. Става въпрос за търговска продажба на енергийни ресурси“, каза той.

Прокуратурата във френския град Брест започна разследване по отношение на танкера за "липса на доказателства за националността на кораба/флага" и "неизпълнение на разпореждане на властите", а след това постановиха задържане на "капитана и първия му помощник, и двамата - китайски граждани", припомня Франс прес.

Прокуратурата впоследствие "реши да подложи на съдебно преследване само капитана", който получи "призовка да се яви пред наказателния съд в Брест", докато първият му помощник беше освободен, се казва в изявление на прокурора на Брест Стефан Келенбергер.

Френски морски командоси се качиха на плаващия под флага на Бенин кораб "Боракай" в събота, докато той се намираше край френското крайбрежие.

/ДИ/

Свързани новини

02.10.2025 15:46

Китайският капитан на задържания край Франция кораб от руския сенчест флот ще бъде съден за неизпълнение на разпореждане на властите

Капитанът на кораба "Боракай" (Boracay), за който се предполага, че е част от руския сенчест флот, ще бъде съден от съда в Брест (Западна Франция) на 23 февруари 2026 г. за "отказ да се подчини" на френските власти, след като те се качиха на борда на плавателния съд, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес.
02.10.2025 11:54

Задържането на двама членове на екипажа на блокиран от Франция танкер от руския “сенчест флот“ е удължено, заяви френската прокуратура

Мярката задържане в предварителния арест, постановена за двама членове на екипажа на кораба, принадлежащ към руския “сенчест флот“, който бе блокиран край френските брегове, бе удължена, съобщи днес прокурорът на Брест Стефан Келенбергер, цитиран от
01.10.2025 20:02

Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот", задържан край френските брегове

Френски военни се качиха на борда на танкера, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския "сенчест флот" и е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес. Войници с камуфлажни униформи и
01.10.2025 18:14

Френските власти блокираха танкер от "сенчестия флот" на Москва

Танкер от руския "сенчест флот", блокиран край френското крайбрежие и заподозрян в участие в прелитане на дронове над Дания, е извършил "много сериозни нарушения", заяви Еманюел Макрон, след като френските власти започнаха съдебно разследване по

