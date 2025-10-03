Задържан във Франция танкер от руския "сенчест флот" отплава днес

Петролният танкер от руския фантомен флот, задържан в събота от френския военноморски флот, отплава отново в събота вечерта, няколко часа след призива на президента Еманюел Макрон за "политика на възпрепятстване" срещу тези кораби, които позволяват на Москва да изнася петрола си, заобикаляйки западните санкции, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Боракай" е отплавал през нощта и днес сутринта се движеше в югозападна посока, според специализираните морски сайтове Marine Traffic и Vesselfinder. Според френските власти той е плавал към Индия.

Капитанът и неговият помощник, и двамата с китайско гражданство, са на борда, според източник на АФП. Очаква се през февруари капитанът да се яви пред съда в Брест за "неизпълнение на разпореждане на властите", обявиха вчера френските съдебни органи. Те започнаха разследване, след като морски командоси задържаха "Боракай" поради "несъответствия" в данните за националността, представени от петролния танкер, както и "липсата на флаг", според прокурора на Брест.

Задържането на този кораб, смятан за част от руския "сенчест флот", свидетелства за желанието на Париж "да увеличи натиска върху фантомната флота, защото това явно намалява способността на Русия да финансира военните си действия" в Украйна, заяви вчера Еманюел Макрон в Копенхаген, където се проведе среща на върха на европейските държавни и правителствени ръководители.

Френският държавен глава обяви, че през следващите дни ще се състои среща на началниците на генералните щабове "в координация с НАТО, в рамките на коалицията на желаещите". Според френския президент търговията с петрол, приписвана на тази флота, осигурява над 30 милиарда евро" за бюджета на Русия и позволява да се финансират "30 до 40% от военните ѝ усилия" срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин определи задържането на "Боракай" като "пиратство", припомня АФП.