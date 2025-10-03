Подробно търсене

Задържан във Франция танкер от руския "сенчест флот" отплава днес

Асен Георгиев
Танкерът Боракай. Снимка: АП/Mathieu Pattier.
Париж,  
03.10.2025 13:15
 (БТА)

Петролният танкер от руския фантомен флот, задържан в събота от френския военноморски флот, отплава отново в събота вечерта, няколко часа след призива на президента Еманюел Макрон за "политика на възпрепятстване" срещу тези кораби, които позволяват на Москва да изнася петрола си, заобикаляйки западните санкции, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Боракай" е отплавал през нощта и днес сутринта се движеше в югозападна посока, според специализираните морски сайтове Marine Traffic и Vesselfinder. Според френските власти той е плавал към Индия.

Капитанът и неговият помощник, и двамата с китайско гражданство, са на борда, според източник на АФП. Очаква се през февруари капитанът да се яви пред съда в Брест за "неизпълнение на разпореждане на властите", обявиха вчера френските съдебни органи. Те започнаха разследване, след като морски командоси задържаха "Боракай" поради "несъответствия" в данните за националността, представени от петролния танкер, както и "липсата на флаг", според прокурора на Брест.

Задържането на този кораб, смятан за част от руския "сенчест флот", свидетелства за желанието на Париж "да увеличи натиска върху фантомната флота, защото това явно намалява способността на Русия да финансира военните си действия" в Украйна, заяви вчера Еманюел Макрон в Копенхаген, където се проведе среща на върха на европейските държавни и правителствени ръководители.

Френският държавен глава обяви, че през следващите дни ще се състои среща на началниците на генералните щабове "в координация с НАТО, в рамките на коалицията на желаещите". Според френския президент търговията с петрол, приписвана на тази флота, осигурява над 30 милиарда евро" за бюджета на Русия и позволява да се финансират "30 до 40% от военните ѝ усилия" срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин определи задържането на "Боракай" като "пиратство", припомня АФП.

/ВС/

02.10.2025 20:04

Кремъл заяви, че не разполага с информация за задържания край бреговете на Франция танкер

Кремъл не разполага с информация какъв вид нефт транспортира задържаният край бреговете на Франция танкер, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в разговор с журналисти, цитиран от ТАСС.
02.10.2025 15:46

Китайският капитан на задържания край Франция кораб от руския сенчест флот ще бъде съден за неизпълнение на разпореждане на властите

Капитанът на кораба "Боракай" (Boracay), за който се предполага, че е част от руския сенчест флот, ще бъде съден от съда в Брест (Западна Франция) на 23 февруари 2026 г. за "отказ да се подчини" на френските власти, след като те се качиха на борда на плавателния съд, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Франс прес.
02.10.2025 11:54

Задържането на двама членове на екипажа на блокиран от Франция танкер от руския “сенчест флот“ е удължено, заяви френската прокуратура

Мярката задържане в предварителния арест, постановена за двама членове на екипажа на кораба, принадлежащ към руския “сенчест флот“, който бе блокиран край френските брегове, бе удължена, съобщи днес прокурорът на Брест Стефан Келенбергер, цитиран от

