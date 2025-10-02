Русия каза, че ЕС и НАТО готвят "провокации"

Русия днес заяви, че изказванията на представители на страни от ЕС и НАТО относно съществуването на "руска заплаха" са сигнал, че се готвят "провокации" срещу Москва, предаде Ройтерс.

"Всички тези изказвания дават знак, че, първо, те готвят серия от провокации. И, второ, те имат нужда да оправдаят военните си бюджети", каза говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Тя коментира и обсъжданата от европейски лидери идея за използването на замразени на Запад руски активи за отпускането на заем от 140 млрд. евро на Украйна. Захарова определи тази идея като "илюзия", която ще предизвика много остър отговор от страна на Москва. Всякакви манипулации с руски активи биха били нарушение на международното право и Москва разполага с богат арсенал от икономически и политически средства, за да отговори подобаващо, посочи говорителката на руското дипломатическо ведомство.

Освен това Захарова разкритикува подновяването на санкциите на ООН срещу Иран и каза, че това е незаконно действие, ръководено от Запада, което ще задълбочи кризата около ядрената програма на Ислямската република.

На 27 септември ООН поднови оръжейното ембарго и други ограничителни мерки срещу Иран по инициатива на Германия, Франция и Великобритания. Техеран предупреди, че ще отговори твърдо отговор на този ход.