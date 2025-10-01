Подробно търсене

Руската атака, която остави Чернобилската АЕЦ без електричество, е целенасочена, заяви украинският президент Зеленски

Иво Тасев
Руската атака, която остави Чернобилската АЕЦ без електричество, е целенасочена, заяви украинският президент Зеленски
Руската атака, която остави Чернобилската АЕЦ без електричество, е целенасочена, заяви украинският президент Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
01.10.2025 23:24
 (БТА)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс.

"Нападението е осъществено с 20 дрона", поясни украинският държавен глава в публикация в приложението "Телеграм".

"Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви същевременно Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор".

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори". 

/ИТ/

Свързани новини

01.10.2025 20:58

Русия не признава възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран

Русия не признава възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран, заяви руският посланик в световната организация Василий Небензя пред репортери, когато бе попитан дали Москва ще приложи мерките, предаде Ройтерс. "Ще живеем в две паралелни
01.10.2025 11:43

"Няма непосредствена опасност" за Запорожката АЕЦ, заяви МААЕ

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.
01.10.2025 11:37

Русия заяви, че резервното електрозахранване в Запорожката АЕЦ е достатъчно въпреки продължаващите обстрели

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ заяви, че централата разполага с достатъчен капацитет за резервно електрозахранване, но добави, че е невъзможно да се възобнови подаването на ток по електропроводна линия "Днепровская" заради продължаващите украински обстрели, предаде Ройтерс.
29.09.2025 19:38

Украинската АЕЦ „Запорожие“ от шест дни е без външно електроснабдяване, съобщи ръководителят на МААЕ

Украинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от шест дни, написа в публикация в „Екс“ генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс. Гроси каза, че се е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:35 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация