Подробно търсене

Ръководителят на МААЕ заяви, че се работи за възстановяването на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ

Валерия Динкова
Ръководителят на МААЕ заяви, че се работи за възстановяването на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ
Ръководителят на МААЕ заяви, че се работи за възстановяването на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. Снимка: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Киев,  
04.10.2025 03:09
 (БТА)
Етикети

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси снощи заяви, че обсъжда с Русия и Украйна предложения за възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и намаляване на риска от авария, предаде Ройтерс.

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата в Европа със своите шест реактора, беше превзета от руските сили в първите седмици след инвазията на силите на Москва в Украйна. От 23 септември външното електрозахранване на съоръжението  е спряно – десетият път, от началото на войната.

Електроцентралата не произвежда ток, но горивото в реакторите ѝ се охлажда с аварийни дизелови генератори.

Гроси заяви, че външното електрозахранване трябва да бъде възстановено. "И двете страни заявиха, че са готови да направят необходимите ремонти от съответните страни на фронтовата линия. Но за да се случи това, ситуацията със сигурността на място трябва да бъде подобрена, така че техниците да могат да свършат своята крайно важна работа без опасност за живота им", каза генералният директор на МААЕ в изявление.

Всяка страна обвинява другата в компрометиране на ядрената безопасност.

В четвъртък руският президент Владимир Путин предупреди Украйна, че играе опасна игра като извършва удари близо до Запорожката АЕЦ.

Украинският външен министър Андрий Сибига от своя страна обвини Москва за умишлено спиране на външното електрозахранване, за да свърже съоръжението със собствената си енергийна мрежа.

В изявлението си Гроси добави, че прекъсването на външното електрозахранване тази седмица в изведената от експлоатация Чернобилска АЕЦ е продължило 16 часа. Той уточни, че куполът, издигнат през 2016 г., за да се предотврати замърсяване, е претърпял частично спиране на тока и не е имал резервно захранване в продължение на три часа, когато електропроводът към близкия град Славутич е бил прекъснат.

Украинският президент Володимир Зеленски  обвини Русия, че умишлено е организирала атака за прекъсване на електроподаването към станцията.

/ВД/

Свързани новини

02.10.2025 18:21

Киев твърди, че Москва подготвя свързването на Запорожката АЕЦ към руската електрическа мрежа

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Русия нарочно е прекъснала външното захранване на контролираната от нея Запорожка АЕЦ и се подготвя да я свърже със собствената си електрическа мрежа, предаде Ройтерс.
02.10.2025 13:32

Електрозахранването на Чернобилската АЕЦ е възстановено, няма изтичане на радиация, съобщи украинското министерство на енергетиката

Електрозахранването на Чернобилската атомна електроцентрала, което беше спряно около 23 ч. снощи, е напълно възстановено, предаде Укринформ, позовавайки се на украинското министерство на енергетиката. "Електрозахранването във всички съоръжения на
01.10.2025 23:24

Руската атака, която остави Чернобилската АЕЦ без електричество, е целенасочена, заяви украинският президент Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество Чернобилската АЕЦ, е целенасочена, предаде Ройтерс.
01.10.2025 22:05

Укринформ: След руски обстрел без електричество остана Чернобилската АЕЦ

Извънредна ситуация възникна в Чернобилската АЕЦ в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:16 на 04.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация