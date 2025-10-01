Подробно търсене

Укринформ: След руски обстрел без електричество остана АЕЦ "Чернобил"

Пламен Йотински
Укринформ: След руски обстрел без електричество остана АЕЦ "Чернобил"
Укринформ: След руски обстрел без електричество остана АЕЦ "Чернобил"
Защитната конструкция над саркофага, покриващ експлодиралия реактор в АЕЦ "Чернобил", Украйна. Снимка: AP/Efrem Lukatsky
Киев,  
01.10.2025 22:05
 (БТА)
Етикети

Извънредна ситуация възникна в АЕЦ „Чернобил“ в резултат на руска атака срещу енергийна инфраструктура в град Славутич, Киевска област, и централата в момента е без ток, предаде Укринформ.

Това съобщи Министерството на енергетиката във Фейсбук.

"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на АЕЦ "Чернобил" и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", се казва в изявлението.

В момента специалисти работят за възстановяване на подаването на ток.

По-рано украинското Министерство на енергетиката съобщи, че Русия е атакувала енергийна инфраструктура в Киевска област.

"В резултат на удара с безпилотни летателни апарати жителите на Киевска и Черниговска област остават без електроенергия. Ремонтни екипи продължават да работят на мястото на повредата", се казва в съобщението на Министерството.

/ВС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:05 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация