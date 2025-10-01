Подробно търсене

Макрон: Степента, до която руснаците влияят на общественото мнение в страните ни, е подценена

Пламен Йотински
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP
Париж,  
01.10.2025 19:28
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", , че дълго време Европа е подценявала водената от Русия хибридна война.

"В процес сме на подготовка. Но дълго време подценявахме Русия. Русия може да е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия и с по-бързи темпове. Подценихме заплахата. Вече не можеш да преминеш от състояние на мир към състояние на война за една нощ. Намираме се в постоянно състояние на конфронтация", каза той. 

"Наред с тероризма, Русия е най-голямата структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите предизборни кампании, с кибератаки, убийства на опозиционни фигури и миграционни потоци, използвани като лост за въздействие. Русия тества нашата противовъздушна отбрана и промени ядрената си доктрина", изтъкна френският лидер. 

"Степента, до която руснаците влияят на общественото ни мнение, като разпространяват неистини, включително истории за нашествие на дървеници във Франция, е подценена. Нашите отворени общества са уязвими за информационна война. Наивни сме, ако не осъзнаем, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлики воини, наречени дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа", подчерта Макрон

