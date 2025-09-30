ИРНА: Прекомерните изисквания на САЩ блокираха постигането на споразумение с Иран, заяви външният министър Абас Арагчи

Подробно търсене

Атанаси Петров
Иранският външен министър Абас Арагчи. Снимка: АП/Khaled Elfiqi
Техеран,  
30.09.2025 14:22
 (БТА)
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че САЩ са поставили прекомерни изисквания по време на преговорите за ядрената програма на Техеран и затова в крайна не се е стигнало до споразумение, предаде ИРНА. "Иран няма да приеме споразумение, което не защитава интересите на страната", заяви министърът.

"Поради прекомерните изисквания на американците, подкрепени от европейците, не успяхме да постигнем споразумение", заяви Арагчи в края на посещението си в Ню Йорк.

Иранският дипломат оцени едноседмичния си престой в рамките на Общото събрание на ООН като "изключително натоварен". В това време по инициатива на Франция, Германия и Великобритания бе задействан т. нар. механизъм за възстановяването на санкциите на ООН срещу Техеран. Освен това министърът проведе срещи с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и с директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Според Арагчи, по време на преговорите с европейските страни Иран е представил напълно разумни предложения и това е било признато от тях. По думите му обаче Техеран се е сблъскал с "неразумни и невъзможни за изпълнение изисквания" от тяхна страна.

Министърът отбеляза, че е имал пряка и непряка комуникация със САЩ, но в иранската власт е останало усещането, че преговорите с Вашингтон не водят до нищо. "Преговорите с американците са в абсолютна задънена улица. Това отново се видя и сега", каза Арагчи.

Той отхвърли предположенията, че механизмът за възстановяване на санкциите ще принуди Техеран да направи отстъпки.

"Те мислят, че чудовището, което създадоха с механизма за възстановяване на санкциите ще ни уплаши толкова много, че ще сме готови да направим всякакви отстъпки. Разбира се, това не е така", увери иранският външен министър.

Арагчи подчерта, че Русия и Китай споделят позицията на Иран, че повторното налагане на санкциите е незаконно и не трябва да бъде признавано.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ДИ/

