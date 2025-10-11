Подробно търсене

Иран категорично отхвърли допуснатата от Тръмп възможност някой ден да нормализира отношенията си с Израел

Николай Велев
Иранския външен министър на Абас Арагчи Снимка: АП/Вахид Салеми
Техера,  
11.10.2025 22:26
 (БТА)

Иран категорично отхвърли допуснатата от американския президент Доналд Тръмп възможност Ислямската република някой ден да нормализира отношенията си с Израел, предаде Ройтерс.

В края на миналата седмица Тръмп коментира темата за Авраамовите споразумения, с които по време на първия му мандат в Белия дом бяха нормализирани отношенията между Израел и четири държави с преобладаващо мюсюлманско население. "Кой знае, може би дори Иран ще се включи", каза американският лидер. 

"Иран никога няма да признае окупационен режим, който е извършил геноцид и е убил деца", заяви днес външният министър на Иран Абас Арагчи в ефира на иранската държавна телевизия. 

/НВ/

Към 23:35 на 11.10.2025 Новините от днес

