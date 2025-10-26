Подробно търсене

ТПС: Мосад разкри ирански генерал, ръководещ глобални атаки срещу еврейски и израелски цели

Пламен Йотински
ТПС: Мосад разкри ирански генерал, ръководещ глобални атаки срещу еврейски и израелски цели
ТПС: Мосад разкри ирански генерал, ръководещ глобални атаки срещу еврейски и израелски цели
Протестиращ пробива с юмрук изображение на израелското знаме по време на ежегодния антиизраелски митинг "Ден на Кудс" или "Ден на Йерусалим" в подкрепа на палестинците, в Техеран, Иран. Снимка: AP/Vahid Salemi
Йерусалим,  
26.10.2025 16:45
 (БТА)
Етикети

Израел разкри нови подробности за глобалните терористични операции на иранския режим, като посочи, че висш командир от Революционната гвардия е организаторът на множество осуетени атаки в Австралия, Гърция и Германия, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Подробностите, оповестени от кабинета на министър-председателя от името на разузнавателната служба Мосад, подчертават мащаба на усилията на Иран срещу израелски и еврейски цели по целия свят и международните последствия от неуспехите на Техеран.

След атаката на "Хамас" на 7 октомври срещу южната част на Израел, Иран разшири кампанията си, насочена срещу еврейските общности и израелските интереси в чужбина. Мосад вече е идентифицирал Сардар Амар, висш командир в Корпуса на ислямската революционна гвардия (КИРГ) и ръководител на наброяващата 11 000 бойци сила  под командването на командира на силите Кудс Есмаил Каани, като архитект на тези заговори, съобщи Мосад.

"Под командването на Амар беше създаден значителен механизъм за насърчаване на атаки срещу израелски и еврейски цели в Израел и в чужбина", заяви Мосад. "Този механизъм е пряко отговорен за направените опити за атаки, които бяха разкрити в Гърция, Австралия и Германия през изминалата година.“

Според израелски официални лица операциите, ръководени от Амар, се извършват при висока степен на секретност, набиране на чуждестранни граждани и финансова подкрепа от богати поддръжници. Въпреки това, опитите многократно се проваляха, което доведе до вълна от арести и разбиване на инфраструктурата зад атаките. 

"Първото разкриване на терористичната организация на Сардар Амар като тази, която стои зад опитаните атаки в Гърция, Германия и Австралия, доказва неуспеха на механизма в усилията му и подкопава иранските опити да действа тайно под радара", се казва в изявлението.

През септември Пресслужбата на Израел съобщи, че иранските разузнавателни служби систематично възлагат терористични атаки на международни престъпни организации, като използват наркокартели, рокерски банди и местни престъпници като посредници, за да атакуват еврейски общности, израелски интереси и ирански дисиденти по целия свят.

Стратегията отразява умишлена промяна в политиката на Техеран, целяща да поддържа правдоподобно отричане, докато разширява скритата си война срещу Израел и еврейските общности. Неотдавнашните арести и разкрити заговори в САЩ, Канада, Великобритания, Швеция, Германия, Гърция и Австралия разкриват как Ислямската революционна гвардия (КИРГ) и иранското министерство на разузнаването набират престъпници срещу заплащане, за да извършват наблюдение, убийства и терористични атаки.

След като заговорите бяха разкрити, Австралия експулсира иранския посланик и го обяви за персона нон грата, а Германия привика иранския представител за официално порицание. Тези мерки се считат за прецедент. "Тези стъпки имаха за цел да предадат ясно послание за нулева толерантност към терористична дейност на тяхна територия", заявиха израелски официални лица.

/АГ/

Свързани новини

17.10.2025 12:52

Иран осъди нарушаването на прекратяването на огъня в Ливан след израелски атаки

Иран осъди "нарушаването на прекратяването на огъня" в Ливан от страна на Израел ден след израелски удари в южната част на страната, крепост на подкрепяната от него шиитска групировка "Хизбула", предаде Франс прес.
16.10.2025 16:16

Йеменските хуси заявиха, че началникът на генщаба на силите им Мохамед ал Гамари е бил убит

Йеменските бунтовници хуси заявиха днес, че началникът на генералния щаб на въоръжените им сили Мохамед ал Гамари, един от най-високопоставените членове на военното ръководство на подкрепяната от Иран групировка, е бил убит, „при изпълнение на
11.10.2025 22:26

Иран категорично отхвърли допуснатата от Тръмп възможност някой ден да нормализира отношенията си с Израел

Иран категорично отхвърли допуснатата от американския президент Доналд Тръмп възможност Ислямската република някой ден да нормализира отношенията си с Израел, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:13 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация